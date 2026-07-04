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Venezuela agradece a Rusia su "apoyo incondicional" tras el doble terremoto

Venezuela agradece a Rusia su "apoyo incondicional" tras el doble terremoto

Sputnik Mundo

Caracas agradece a Moscú la ayuda humanitaria enviada al país sudamericano para mitigar las consecuencias del doble sismo acaecido el 24 de junio, escribió el... 04.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-04T14:24+0000

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El Gobierno de Venezuela aprecia profundamente el envío de una carga humanitaria a Caracas, así como la llegada de expertos en el ámbito del control sanitario y epidemiológico para "seguir enfrentando las siguientes fases de la emergencia nacional", agregó.Las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras el devastador doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio continúan en el país sudamericano. Más de 2.600 personas murieron y más de 12.600 resultaron heridas a causa del desastre, según los reportes recientes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico. Con ello, la mandataria militarizó ese estado con el fin de facilitar las tareas de rescate y posteriormente decretó siete días de duelo nacional.Ante la tragedia, varios países del mundo se solidarizaron con Venezuela, enviando ayuda humanitaria y personal de rescate. Rusia también se sumó a la campaña, proporcionando medicamentos y productos alimentarios, entre otros elementos críticos, según comunicó el director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin.

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