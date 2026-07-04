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Venezuela agradece a Rusia su "apoyo incondicional" tras el doble terremoto
Venezuela agradece a Rusia su "apoyo incondicional" tras el doble terremoto
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Caracas agradece a Moscú la ayuda humanitaria enviada al país sudamericano para mitigar las consecuencias del doble sismo acaecido el 24 de junio, escribió el... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T14:24+0000
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El Gobierno de Venezuela aprecia profundamente el envío de una carga humanitaria a Caracas, así como la llegada de expertos en el ámbito del control sanitario y epidemiológico para "seguir enfrentando las siguientes fases de la emergencia nacional", agregó.Las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras el devastador doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio continúan en el país sudamericano. Más de 2.600 personas murieron y más de 12.600 resultaron heridas a causa del desastre, según los reportes recientes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico. Con ello, la mandataria militarizó ese estado con el fin de facilitar las tareas de rescate y posteriormente decretó siete días de duelo nacional.Ante la tragedia, varios países del mundo se solidarizaron con Venezuela, enviando ayuda humanitaria y personal de rescate. Rusia también se sumó a la campaña, proporcionando medicamentos y productos alimentarios, entre otros elementos críticos, según comunicó el director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin.
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Venezuela agradece a Rusia su "apoyo incondicional" tras el doble terremoto
Caracas agradece a Moscú la ayuda humanitaria enviada al país sudamericano para mitigar las consecuencias del doble sismo acaecido el 24 de junio, escribió el canciller venezolano en las redes. El Gobierno de Venezuela valora la solidaridad y la pronta disposición de Rusia para brindar asistencia en este momento de emergencia, agregó.
"Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno del presidente [ruso] Vladímir Putin y al pueblo de la Federación de Rusia, así como al representante especial del canciller [el director del Departamento Latinoamericano], Alexandr Schetinin, por su solidaridad y apoyo incondicional en estos momentos difíciles", escribió Yván Gil.
El Gobierno de Venezuela aprecia profundamente el envío de una carga humanitaria a Caracas, así como la llegada de expertos en el ámbito del control sanitario y epidemiológico para "seguir enfrentando las siguientes fases de la emergencia nacional", agregó.
Las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras el devastador doble terremoto
de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurrido el 24 de junio continúan en el país sudamericano. Más de 2.600
personas murieron y más de 12.600
resultaron heridas a causa del desastre, según los reportes recientes
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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó zona de desastre a la región de La Guaira, la más afectada por el doble movimiento telúrico. Con ello, la mandataria militarizó ese estado con el fin de facilitar las tareas de rescate y posteriormente decretó siete días de duelo nacional.
Ante la tragedia, varios países del mundo se solidarizaron con Venezuela
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