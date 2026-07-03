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Rusia anuncia el envío de ayuda humanitaria a la afectada Venezuela
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Moscú envía ayuda humanitaria a Caracas, compuesta de medicamentos y productos alimentarios, entre otro cargamento, comunicó el director del Departamento para... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, desde Rusia hacia Venezuela también saldrán especialistas en el ámbito del control sanitario y epidemiológico.Dos devastadores sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron a las 18:04 hora local (22:04 GMT) del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.La emergencia, seguida de cientos de réplicas, provocó el colapso de múltiples estructuras y dejó un balance de miles de muertos y decenas de miles de afectados. El estado de La Guaira resultó uno de los más golpeados y fue declarado "zona de desastre natural". De acuerdo con los últimos datos, la tragedia cobró la vida de más de 2.500 personas.
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Rusia anuncia el envío de ayuda humanitaria a la afectada Venezuela

11:03 GMT 03.07.2026 (actualizado: 11:14 GMT 03.07.2026)
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Moscú envía ayuda humanitaria a Caracas, compuesta de medicamentos y productos alimentarios, entre otro cargamento, comunicó el director del Departamento para América Latina del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin.

"Enviamos a Caracas un cargamento humanitario que incluye tiendas de campaña para el alojamiento temporal de las personas, productos alimentarios, así como los medicamentos más demandados en la situación actual y bienes de primera necesidad", precisó.

En sus palabras, desde Rusia hacia Venezuela también saldrán especialistas en el ámbito del control sanitario y epidemiológico.
Dos devastadores sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron a las 18:04 hora local (22:04 GMT) del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.
La emergencia, seguida de cientos de réplicas, provocó el colapso de múltiples estructuras y dejó un balance de miles de muertos y decenas de miles de afectados. El estado de La Guaira resultó uno de los más golpeados y fue declarado "zona de desastre natural". De acuerdo con los últimos datos, la tragedia cobró la vida de más de 2.500 personas.
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