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Rusia anuncia el envío de ayuda humanitaria a la afectada Venezuela

Rusia anuncia el envío de ayuda humanitaria a la afectada Venezuela

Sputnik Mundo

Moscú envía ayuda humanitaria a Caracas, compuesta de medicamentos y productos alimentarios, entre otro cargamento, comunicó el director del Departamento para... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, desde Rusia hacia Venezuela también saldrán especialistas en el ámbito del control sanitario y epidemiológico.Dos devastadores sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron a las 18:04 hora local (22:04 GMT) del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela.La emergencia, seguida de cientos de réplicas, provocó el colapso de múltiples estructuras y dejó un balance de miles de muertos y decenas de miles de afectados. El estado de La Guaira resultó uno de los más golpeados y fue declarado "zona de desastre natural". De acuerdo con los últimos datos, la tragedia cobró la vida de más de 2.500 personas.

https://noticiaslatam.lat/20260701/es-moralmente-impactante-ejercito-mexicano-apoya-en-las-labores-de-rescate-tras-sismos-en-venezuela-1174132943.html

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