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Arriba a Venezuela el primer cargamento con ayuda humanitaria desde Rusia | Videos
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Venezuela recibió el primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por Rusia para asistir a los afectados por el doble sismo que sacudió al país el 24 de... 11.07.2026, Sputnik Mundo
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Actualmente, el cargamento humanitario está siendo descargado de un avión de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, al norte del país.El primer envío de ayuda humanitaria, de 10 toneladas, incluye alimentos, mantas y otros artículos de primera necesidad. Próximamente, se espera la llegada de otro lote, con medicamentos y carpas, entre otros, declaró el embajador ruso en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov.El envío de asistencia humanitaria a la nación latinoamericana constituye, para Rusia, una expresión de los lazos de amistad y de la relación de asociación estratégica entre los dos países, subrayó."Para Rusia, esto significa un símbolo de nuestra amistad, de nuestras relaciones de asociación estratégica (...) Es el símbolo de nuestra hermandad con el pueblo venezolano, el símbolo de la relación fuerte y sólida entre ambos Gobiernos y ambos pueblos", enfatizó.Anteriormente, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, informó del envío de ayuda humanitaria a Venezuela, que incluía medicamentos, alimentos y tiendas de campaña para el alojamiento temporal de las personas que se habían quedado sin hogar tras el devastador doble terremoto.Según los últimos datos oficiales, como consecuencia de la tragedia en Venezuela fallecieron 4.333 personas, más de 16.700 resultaron heridas, mientras que miles de personas se quedaron sin vivienda.
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18:04 GMT 11.07.2026 (actualizado: 18:23 GMT 11.07.2026)
Venezuela recibió el primer cargamento de ayuda humanitaria enviado por Rusia para asistir a los afectados por el doble sismo que sacudió al país el 24 de junio. El envío incluye artículos de primera necesidad y será seguido por otro lote con suministros adicionales, informó el embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov.
Actualmente, el cargamento humanitario está siendo descargado de un avión de la Fuerza Aérea de Rusia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, al norte del país.
El primer envío de ayuda humanitaria, de 10 toneladas, incluye alimentos, mantas y otros artículos de primera necesidad. Próximamente, se espera la llegada de otro lote, con medicamentos y carpas, entre otros, declaró el embajador ruso en Venezuela, Serguéi Mélik-Bagdasárov.
"Este cargado trae alimentación, trae también algunas mantas, algo esto del hogar, el que viene mañana trae mucho más, trae medicamentos, la carpas, bueno, muchas cosas, de verdad", detalló.
El envío de asistencia humanitaria a la nación latinoamericana constituye, para Rusia, una expresión de los lazos de amistad y de la relación de asociación estratégica entre los dos países, subrayó.
"Para Rusia, esto significa un símbolo de nuestra amistad, de nuestras relaciones de asociación estratégica (...) Es el símbolo de nuestra hermandad con el pueblo venezolano, el símbolo de la relación fuerte y sólida entre ambos Gobiernos y ambos pueblos", enfatizó.
Anteriormente, el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexandr Schetinin, informó del envío de ayuda humanitaria a Venezuela
, que incluía medicamentos, alimentos y tiendas de campaña para el alojamiento temporal de las personas que se habían quedado sin hogar tras el devastador doble terremoto
.
Según los últimos datos oficiales, como consecuencia de la tragedia en Venezuela fallecieron 4.333 personas, más de 16.700 resultaron heridas, mientras que miles de personas se quedaron sin vivienda.
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