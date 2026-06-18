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El mundo se enfrentaría a un "exceso de petróleo" tras el acuerdo entre EEUU e Irán
El mundo se enfrentaría a un "exceso de petróleo" tras el acuerdo entre EEUU e Irán
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El memorándum de entendimiento firmado entre EEUU e Irán —y el cual decreta el fin de las operaciones militares en toda la región— reconfigurará de manera... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Según el rotativo, este pacto bilateral —que incluye un alto el fuego de 60 días y la reapertura de una vía marítima crucial como lo es el estrecho de Ormuz— liberará cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de crudo y gas que se encontraban bloqueados tras la ofensiva bélica lanzada por EEUU e Israel contra el país persa a fines de febrero. De este modo, alerta el medio, la escasez se convertirá en un "escenario de sobreabundancia".La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya había pronosticado de manera formal un exceso masivo de oferta de crudo para el próximo año, mientras que la demanda mundial aumentará de forma modesta hasta alcanzar los 105 millones de barriles diarios. Asimismo, estimó que la producción global se disparará hasta los 110 millones, generando un desfase insostenible para el mantenimiento de los precios actuales.El medio recoge opiniones de expertos en el mercado energético, que sugieren que el conflicto en Oriente Medio pudo haber acelerado el camino hacia el pico máximo de demanda global de crudo.Con base en estas premisas, el diario argumenta que los Estados del golfo Pérsico tendrán ahora poderosos incentivos financieros para aumentar su producción lo antes posible con el fin de evitar quedarse con activos devaluados e inutilizables, lo que provocará que el precio del barril caiga aún más.Asimismo, el medio británico destaca que, a pesar de que el petróleo ya cotiza en mínimos de tres meses en torno a los 79 dólares por barril como consecuencia del anuncio del acuerdo, esta importante bajada en los mercados mayoristas internacionales aún no se refleja en los bolsillos de los ciudadanos en el Reino Unido.Por otro lado, señala que el superávit proyectado por la AIE será fundamental para que múltiples naciones comiencen a reponer sus reservas estratégicas de emergencia, las cuales fueron consumidas de forma alarmante durante la guerra contrá Irán. Asimismo, el análisis detalla que los inventarios de los 38 países con economías más ricas de la OCDE se encuentran actualmente en sus niveles más bajos registrados desde el año 1990, habiéndose vaciado a un ritmo promedio diario de millones de barriles.El diario advierte que este proceso de estabilización no será inmediato debido a importantes obstáculos logísticos y políticos que persisten en la zona, señalando que factores como la prolongada retirada de minas en el mar, la reorganización del transporte marítimo de buques cisterna y los acuerdos pendientes sobre las rutas de tránsito significan que aún existen riesgos considerables antes de que el mercado petrolero logre alcanzar un equilibrio definitivo.
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El mundo se enfrentaría a un "exceso de petróleo" tras el acuerdo entre EEUU e Irán

06:55 GMT 18.06.2026 (actualizado: 07:00 GMT 18.06.2026)
© AP Photo / Abdulnasser AlseddikUn buque cisterna de GLP navega por aguas al norte del estrecho de Mandeb (Bab el Mandeb)
Un buque cisterna de GLP navega por aguas al norte del estrecho de Mandeb (Bab el Mandeb) - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
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El memorándum de entendimiento firmado entre EEUU e Irán —y el cual decreta el fin de las operaciones militares en toda la región— reconfigurará de manera drástica el mercado energético global a corto plazo, advirtió un análisis de un diario británico.
Según el rotativo, este pacto bilateral —que incluye un alto el fuego de 60 días y la reapertura de una vía marítima crucial como lo es el estrecho de Ormuz— liberará cerca de una quinta parte de los suministros mundiales de crudo y gas que se encontraban bloqueados tras la ofensiva bélica lanzada por EEUU e Israel contra el país persa a fines de febrero. De este modo, alerta el medio, la escasez se convertirá en un "escenario de sobreabundancia".
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya había pronosticado de manera formal un exceso masivo de oferta de crudo para el próximo año, mientras que la demanda mundial aumentará de forma modesta hasta alcanzar los 105 millones de barriles diarios. Asimismo, estimó que la producción global se disparará hasta los 110 millones, generando un desfase insostenible para el mantenimiento de los precios actuales.
El medio recoge opiniones de expertos en el mercado energético, que sugieren que el conflicto en Oriente Medio pudo haber acelerado el camino hacia el pico máximo de demanda global de crudo.
El sol sale tras los buques cisterna anclados en el estrecho de Ormuz - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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La guerra con Irán cambió para siempre la economía mundial, advierten medios
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Con base en estas premisas, el diario argumenta que los Estados del golfo Pérsico tendrán ahora poderosos incentivos financieros para aumentar su producción lo antes posible con el fin de evitar quedarse con activos devaluados e inutilizables, lo que provocará que el precio del barril caiga aún más.
Asimismo, el medio británico destaca que, a pesar de que el petróleo ya cotiza en mínimos de tres meses en torno a los 79 dólares por barril como consecuencia del anuncio del acuerdo, esta importante bajada en los mercados mayoristas internacionales aún no se refleja en los bolsillos de los ciudadanos en el Reino Unido.
Por otro lado, señala que el superávit proyectado por la AIE será fundamental para que múltiples naciones comiencen a reponer sus reservas estratégicas de emergencia, las cuales fueron consumidas de forma alarmante durante la guerra contrá Irán.
Reservas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años - Sputnik Mundo, 1920, 18.06.2026
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Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU caen a mínimos de más de 40 años
00:38 GMT
Asimismo, el análisis detalla que los inventarios de los 38 países con economías más ricas de la OCDE se encuentran actualmente en sus niveles más bajos registrados desde el año 1990, habiéndose vaciado a un ritmo promedio diario de millones de barriles.
El diario advierte que este proceso de estabilización no será inmediato debido a importantes obstáculos logísticos y políticos que persisten en la zona, señalando que factores como la prolongada retirada de minas en el mar, la reorganización del transporte marítimo de buques cisterna y los acuerdos pendientes sobre las rutas de tránsito significan que aún existen riesgos considerables antes de que el mercado petrolero logre alcanzar un equilibrio definitivo.
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