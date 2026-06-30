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"Uno de los hitos más importantes": presidente uruguayo valora el acuerdo entre el Mercosur y la UE
"Uno de los hitos más importantes": presidente uruguayo valora el acuerdo entre el Mercosur y la UE
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La firma de acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) representa uno de los hitos más importantes desde la creación de bloque... 30.06.2026, Sputnik Mundo
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"Llegamos a esta cumbre después de un semestre histórico. La firma de acuerdo de asociación estratégica ante Mercosur y la Unión Europea, junto con la aplicación provisional del acuerdo interino del comercio, representa uno de los hitos más importantes desde la creación de bloque", destacó Yamandú Orsi en la cumbre de jefes de Estado del bloque, en la localidad paraguaya de Luque.En sus palabras, dicho acuerdo marcó un punto de inflexión que "fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre nuevas oportunidades a la inversión, al comercio y al desarrollo".Además, señaló, ha despertado un renovado interés de otros países y bloques por avanzar en acuerdos hacia el futuro.El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones.En 2024, una oleada de protestas masivas de agricultores contra la firma de ese acuerdo recorrió varios Estados de la UE, por el temor a que Europa quede inundada por productos más baratos, importados desde los países que aplican normas sanitarias y ecológicas menos rigurosas.Fundado el 26 de marzo de 1991, el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 2023 se incorporó Bolivia como miembro pleno, mientras que Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam tienen estatus de Estados asociados.La alianza comercial representa a 250 millones de personas y concentra más del 75 por ciento del producto interno bruto (PIB) sudamericano.
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"Uno de los hitos más importantes": presidente uruguayo valora el acuerdo entre el Mercosur y la UE

16:15 GMT 30.06.2026
© REUTERS Cesar OlmedoEl presidente de Paraguay, Santiago Peña, da la bienvenida a su par de Uruguay, Yamandú Orsi, a su llegada a la cumbre del Mercosur en el Centro de Convenciones CONMEBOL, en Luque, Paraguay, el 30 de junio de 2026
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, da la bienvenida a su par de Uruguay, Yamandú Orsi, a su llegada a la cumbre del Mercosur en el Centro de Convenciones CONMEBOL, en Luque, Paraguay, el 30 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 30.06.2026
© REUTERS Cesar Olmedo
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La firma de acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) representa uno de los hitos más importantes desde la creación de bloque, subrayó el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.
"Llegamos a esta cumbre después de un semestre histórico. La firma de acuerdo de asociación estratégica ante Mercosur y la Unión Europea, junto con la aplicación provisional del acuerdo interino del comercio, representa uno de los hitos más importantes desde la creación de bloque", destacó Yamandú Orsi en la cumbre de jefes de Estado del bloque, en la localidad paraguaya de Luque.
En sus palabras, dicho acuerdo marcó un punto de inflexión que "fortalece la integración económica, amplía la cooperación política y abre nuevas oportunidades a la inversión, al comercio y al desarrollo".
Además, señaló, ha despertado un renovado interés de otros países y bloques por avanzar en acuerdos hacia el futuro.
"Es una oportunidad, pero también una responsabilidad, porque los acuerdos solo cobran sentido cuando se traducen en crecimiento, en inversión, empleo, y más oportunidades para nuestra gente. Tenemos que seguir modernizando a Mercosur, eliminar obstáculos, impulsar las reformas necesarias y crear las condiciones para aprovechar plenamente esta nueva etapa, sentenció.
El acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones.
Salón de la cumbre del Mercosur realizada en Asunción en junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 30.06.2026
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En 2024, una oleada de protestas masivas de agricultores contra la firma de ese acuerdo recorrió varios Estados de la UE, por el temor a que Europa quede inundada por productos más baratos, importados desde los países que aplican normas sanitarias y ecológicas menos rigurosas.
Fundado el 26 de marzo de 1991, el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 2023 se incorporó Bolivia como miembro pleno, mientras que Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam tienen estatus de Estados asociados.
La alianza comercial representa a 250 millones de personas y concentra más del 75 por ciento del producto interno bruto (PIB) sudamericano.
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