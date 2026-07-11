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La OMS alerta que 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer en algún momento de su vida

La OMS alerta que 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer en algún momento de su vida

Sputnik Mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que una de cada cinco personas desarrollará cáncer en su vida y estimó que el 92% de la población mundial se... 11.07.2026, Sputnik Mundo

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El informe, elaborado junto con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), proyecta que los nuevos casos aumentarán hasta 35 millones anuales hacia 2050 si no se fortalecen las medidas de prevención y control.La OMS señala que el envejecimiento de la población, el crecimiento demográfico y la exposición a diversos factores de riesgo explican el incremento previsto, aunque advierte que la carga será mayor en los países de ingresos bajos y medios.Las estimaciones de la IARC prevén que la incidencia mundial de cáncer aumente 66,7% para 2050, con un incremento de 133,3% en los países de bajos ingresos y de 86,5% en los de ingresos medios-bajos. El organismo recordó que existen más de 100 tipos de cáncer y que la enfermedad se origina cuando alteraciones en el ADN provocan un crecimiento descontrolado de células que pueden invadir los tejidos del organismo. La IARC ha identificado 135 agentes carcinógenos para los seres humanos y subraya que factores como la genética, el ambiente, el estilo de vida y determinadas infecciones influyen en el desarrollo de la enfermedad. El informe destaca que cerca del 38% de los casos de cáncer podrían prevenirse al reducir la exposición a factores de riesgo modificables.Entre ellos sobresale el consumo de tabaco, considerado uno de los principales responsables de diversos tipos de cáncer, además del de pulmón, seguido por infecciones como el virus del papiloma humano (VPH), las hepatitis B y C y la bacteria Helicobacter pylori.El consumo de alcohol también figura entre las principales causas prevenibles de cáncer, mientras que el sobrepeso y la obesidad están relacionados con al menos 13 tipos distintos de tumores.La OMS añade que el sedentarismo incrementa el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer, mientras que mantener actividad física regular puede reducir significativamente esa probabilidad.El informe también advierte sobre el aumento de los casos de cáncer en personas menores de 50 años, cuya incidencia creció 79,1% entre 1990 y 2019, una tendencia que aún es objeto de investigación.Entre los tumores que más preocupan por su incremento en adultos jóvenes destaca el cáncer colorrectal, cuyo aumento podría estar relacionado con factores como la obesidad, la alimentación poco saludable, el sedentarismo y posibles alteraciones del microbioma intestinal.La OMS concluye que las desigualdades entre los sistemas de salud continúan determinando las probabilidades de supervivencia, ya que los países con menores recursos presentan un acceso más limitado al diagnóstico y tratamiento oportunos, situación agravada por conflictos, crisis económicas y otras emergencias que han reducido la prioridad de los servicios oncológicos.

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