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Casi la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón en EEUU no reciben tratamiento, según estudio

Casi la mitad de los pacientes con cáncer de pulmón en EEUU no reciben tratamiento, según estudio

Sputnik Mundo

El alarmante dato proviene del más reciente informe de JAMA Oncology, la publicación especializada en oncología más reconocida en el mundo. De acuerdo con la... 08.05.2026, Sputnik Mundo

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En un periodo de 15 años, el acceso a estas terapias apenas aumentó tres puntos porcentuales en el país norteamericano (del 45% al 48%), evidenciando que la innovación tecnológica no sirve de nada si las barreras de implementación impiden que el paciente llegue al consultorio.Una de las barreras más infranqueables es la fragmentación del sistema, apunta el reporte, que genera retrasos letales entre la detección de una anomalía y el inicio del tratamiento. El proceso de obtener imágenes de seguimiento, realizar biopsias y conseguir citas con especialistas dentro de las redes de cobertura puede tomar semanas o meses que estos pacientes no tienen. De hecho, el estudio encontró que el 40% de los pacientes mueren antes de los tres meses del diagnóstico, lo que sugiere que el sistema es demasiado lento y burocrático para responder a la urgencia de una enfermedad tan agresiva.La desigualdad económica se manifiesta con crudeza en el hecho de que un tercio de los pacientes analizados nunca llegó a ver a un oncólogo. Incluso contando con seguro médico, los costos indirectos del sistema privatizado representan un muro: el pago de transporte hacia centros especializados, el costo de los copagos y la falta de servicios de apoyo para navegar la compleja red de proveedores dejan fuera a los más vulnerables. El estudio es claro al señalar que vivir en zonas rurales o pertenecer a minorías raciales (negros e hispanos) reduce drásticamente las posibilidades de recibir cualquier tipo de terapia. El sistema también falla en la prevención y la detección temprana debido a criterios de elegibilidad tan estrictos y complejos que los propios médicos tienen dificultades para aplicarlos. En un entorno donde la salud es un servicio gestionado por aseguradoras, el acceso a escaneos preventivos sigue siendo bajísimo, afirman. Al no promoverse de manera universal y sencilla, el cáncer de pulmón suele detectarse solo cuando ya ha hecho metástasis, momento en el cual el costo del tratamiento se dispara y las probabilidades de supervivencia se desploman bajo el peso de la burocracia médica.Existe además un "nihilismo médico" que parece estar influenciado por la gestión de recursos del sistema, advierte el reporte, que relata cómo en salas de emergencia o centros de atención primaria algunos médicos empujan a los pacientes directamente hacia cuidados paliativos o el hospicio, asumiendo que el tratamiento será demasiado costoso. Este sesgo impide que el paciente sea derivado a un oncólogo, quien es el único que podría identificar mutaciones genéticas tratables con fármacos modernos, negándoles la oportunidad de acceder a una medicina de precisión que el sistema posee, pero no distribuye equitativamente.

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