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Los científicos encuentran técnica que podría ayudar a combatir el VIH
Los científicos encuentran técnica que podría ayudar a combatir el VIH
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Investigadores de la Universidad de California en San Francisco y la organización Caring Cross presentaron resultados preliminares de una terapia con células... 13.05.2026, Sputnik Mundo
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La investigación, presentada durante una reunión de la Sociedad Americana de Terapia Génica y Celular en Boston, utiliza una versión modificada de la terapia CAR-T, una técnica que actualmente se emplea para combatir algunos tipos de cáncer mediante la modificación genética de células inmunológicas.El estudio fue dirigido por el doctor Steven Deeks, quien explicó que una sola dosis de estas células alteradas consiguió mantener el VIH bajo control en dos personas: una durante casi un año y otra durante cerca de dos años, sin necesidad de continuar con sus tratamientos antirretrovirales habituales.La terapia consiste en extraer linfocitos T de la sangre del paciente y modificarlos genéticamente para que puedan detectar y destruir células infectadas con VIH. Además, los investigadores diseñaron estas células para resistir el propio virus y multiplicarse dentro del organismo, aumentando así su capacidad de defensa.El desarrollo fue impulsado por la organización sin fines de lucro Caring Cross, cuyo director ejecutivo, Boro Dropulić, señaló que el objetivo es convertir estas células en "fármacos vivos" capaces de mantener el virus controlado a largo plazo.Durante las pruebas iniciales, algunos pacientes no mostraron resultados importantes y tuvieron que retomar sus medicamentos convencionales. Sin embargo, otros participantes que recibieron previamente una dosis baja de quimioterapia sí lograron respuestas positivas, con niveles de VIH prácticamente indetectables y solo pequeños repuntes ocasionales.Especialistas consideran que los resultados son relevantes porque los pacientes con mejor respuesta habían comenzado tratamiento poco después de contagiarse, lo que generalmente ayuda a conservar un sistema inmunológico más fuerte y una menor cantidad de virus almacenado en el cuerpo.Aunque los investigadores advirtieron que todavía se necesitan ensayos más amplios para comprobar la eficacia y seguridad de la técnica, expertos en la materia consideran que el estudio representa un avance importante en la búsqueda de una posible cura funcional del VIH, enfermedad que actualmente afecta a casi 40 millones de personas en el mundo.
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Los científicos encuentran técnica que podría ayudar a combatir el VIH

08:18 GMT 13.05.2026
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Kits de prueba de VIH - Sputnik Mundo, 1920, 13.05.2026
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Investigadores de la Universidad de California en San Francisco y la organización Caring Cross presentaron resultados preliminares de una terapia con células CAR-T que logró mantener el VIH en niveles indetectables durante meses sin necesidad de medicamentos antirretrovirales, según información difundida por la agencia 'AP'.
La investigación, presentada durante una reunión de la Sociedad Americana de Terapia Génica y Celular en Boston, utiliza una versión modificada de la terapia CAR-T, una técnica que actualmente se emplea para combatir algunos tipos de cáncer mediante la modificación genética de células inmunológicas.
El estudio fue dirigido por el doctor Steven Deeks, quien explicó que una sola dosis de estas células alteradas consiguió mantener el VIH bajo control en dos personas: una durante casi un año y otra durante cerca de dos años, sin necesidad de continuar con sus tratamientos antirretrovirales habituales.
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La terapia consiste en extraer linfocitos T de la sangre del paciente y modificarlos genéticamente para que puedan detectar y destruir células infectadas con VIH. Además, los investigadores diseñaron estas células para resistir el propio virus y multiplicarse dentro del organismo, aumentando así su capacidad de defensa.
El desarrollo fue impulsado por la organización sin fines de lucro Caring Cross, cuyo director ejecutivo, Boro Dropulić, señaló que el objetivo es convertir estas células en "fármacos vivos" capaces de mantener el virus controlado a largo plazo.
Durante las pruebas iniciales, algunos pacientes no mostraron resultados importantes y tuvieron que retomar sus medicamentos convencionales. Sin embargo, otros participantes que recibieron previamente una dosis baja de quimioterapia sí lograron respuestas positivas, con niveles de VIH prácticamente indetectables y solo pequeños repuntes ocasionales.
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Especialistas consideran que los resultados son relevantes porque los pacientes con mejor respuesta habían comenzado tratamiento poco después de contagiarse, lo que generalmente ayuda a conservar un sistema inmunológico más fuerte y una menor cantidad de virus almacenado en el cuerpo.
Aunque los investigadores advirtieron que todavía se necesitan ensayos más amplios para comprobar la eficacia y seguridad de la técnica, expertos en la materia consideran que el estudio representa un avance importante en la búsqueda de una posible cura funcional del VIH, enfermedad que actualmente afecta a casi 40 millones de personas en el mundo.
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