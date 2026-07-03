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Ante el nuevo precio del dólar en Bolivia, comerciantes alertaron sobre el incremento del costo de las importaciones

Ante el nuevo precio del dólar en Bolivia, comerciantes alertaron sobre el incremento del costo de las importaciones

Sputnik Mundo

Al cumplirse una semana hábil con la nueva cotización del dólar, que representa un incremento del 30% respecto a la de los últimos 15 años, los comerciantes... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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Desde que se modificó el precio del dólar, el pasado 29 de junio, día tras día aumenta de 1 a 2 centavos. La llamada "unificación cambiaria" aún no ha repercutido con fuerza en el costo de la canasta básica, según el Gobierno porque los precios ya se habían adaptado en los últimos meses a la nueva cotización, en torno a los 10 pesos bolivianos. Pero en los grandes mercados aseguraron que ya reciben los productos a un valor más elevado, que próximamente deberán trasladar al consumidor final.Sputnik recorrió el inmenso mercado de La Cancha, en la ciudad de Cochabamba, el segundo más grande de Bolivia luego de la feria de El Alto. Los comerciantes –sobre todo los que deben importar parte de sus productos– manifestaron que desde el pasado lunes se registra una notable caída en la afluencia de compradores y comentaron que ya tuvieron que aumentar el precio de sus productos entre un 10% y un 15%.El 29 de junio, cuando se inauguró el nuevo tipo de cambio, el precio del dólar pasó de Bs. 6,96 (cotización vigente por 15 años) a Bs. 9,73. Desde el pasado lunes hasta este viernes, el precio escaló a Bs. 9,80, con tendencia a continuar en alza.El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quiso bajarle el tono al descontento de los comerciantes y emprendedores que importan productos así como componentes para la industria nacional.El ministro llamó a la reflexión a "aquellos que quieran aprovechar esta situación o algún grado de desinformación de la población".El dólar a Bs. 6,96 se mantuvo vigente desde 2011 hasta el comienzo de esta semana. El descontrol al que hizo alusión Espinoza se originó en 2023, cuando el conflicto político al interior del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) afectó al Gobierno de Arce, porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional no se permitía el ingreso al país de créditos internacionales por alrededor de 4.000 millones de dólares, los cuales finalmente fueron viabilizados por los legisladores al asumir el presidente Rodrigo Paz, en noviembre de 2025.En 2024, en la cúspide de la falta de dólares en el país, esta moneda llegó a conseguirse a Bs. 20 en el mercado callejero. El Gobierno defiende haber finalmente unificado el precio de la moneda norteamericana, sobre la base del precio del paralelo.Todo en La CanchaEn el tradicional mercado de La Cancha se encuentra de todo: frutas, verduras, ropa nueva, ropa usada, artículos electrónicos, muebles y lo necesario para equipar una casa. A diario es transitado por miles de personas, pero varios comerciantes señalaron a Sputnik que desde el pasado lunes se redujo el flujo de compradores, ante la incertidumbre por el nuevo precio del dólar.Ever es dueño de una tienda donde se venden electrodomésticos. Casi la totalidad de su producción es importada, ante la falta de desarrollo de la industria boliviana en este sector.El nuevo régimen cambiario "está muy mal para quienes vendemos televisores, lavadoras, microondas. En estos días, varios clientes se sorprenden con los precios. Y ya no compran, ya no vuelven".Comentó que desde la vigencia del nuevo precio del dólar aumentó el costo de sus productos entre Bs. 300 y Bs. 500 "porque está muy elevado el dólar. Ojalá el Gobierno le dé solución, porque andamos de mal en peor".No obstante, los empresarios exportadores se expresaron en sintonía con el Gobierno, ya que la nueva manera de cotizar el dólar beneficiaría a las exportaciones. Para Ever, "como siempre los grandes empresarios se favorecen, pero a las medianas y pequeñas empresas (que importan gran parte de sus insumos) están matando".El comerciante auguró que "pequeñas y microempresas van a cerrar con este tipo de cambio. Los patrones tampoco van a poder pagar a los empleados. Van a entrar en quiebra y van a cerrar negocios".Y graficó que el mercado "está parcialmente vacío por el miedo de la clientela a que suban exponencialmente los precios".El comerciante explicó que "muchos trabajamos con líneas importadas. Bolivia recibe una gran cantidad de productos chinos, que por el nuevo tipo de cambio van a incrementarse en los lotes que lleguen en los siguientes tres, seis y nueve meses. Ahí se van a ver más incrementos".Otro vendedor, Gustavo Covarrubias, dijo a Sputnik que en estos días varios clientes llegaron con un monto para comprar lo que deseaban, pero en el mercado se encontraron con que habían subido de precio. Indicó que desde el lunes sus productos aumentaron en un 10%.Evaluó que la población espera a la estabilización del nuevo precio de la divisa para volver a los mercados. Covarrubias recordó que el presidente Paz se había comprometido a eliminar los aranceles para el ingreso de productos importados, una medida del expresidente Arce para promover el desarrollo de la industria nacional."Pero se quedaron solo en las palabras. A veces se dice una cosa y llegado el momento no se cumple", comentó.

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