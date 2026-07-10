Si Ken Salazar le mintió a México "quedará como un tropiezo diplomático con EEUU", dice experto

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exrepresentante de EEUU en México modificó la información sobre la potencial participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el secuestro y traslado del Mayo hacia EEUU, al negar el hecho de que alguna agencia estadounidense hubiera estado involucrada. "La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas. Este principio fue claramente violentado por el embajador Ken Salazar porque, de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses resulta falso de toda falsedad", señaló el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez.Quien también se pronunció sobre el tema fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien reiteró que a dos años de los hechos, el exembajador se mantiene en su postura. "Es posible que ni él supiera"Debido al tipo de operación que presuntamente se realizó para detener al capo mexicano, es posible que ni siquiera el embajador estadounidense estuviera al tanto de la situación, coincidieron especialistas consultados por Sputnik.Con él coincide el profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Juan Salgado Ibarra, quien recalcó que un embajador "no siempre sabe lo que hacen las agencias".Asimismo, el experto recordó que, al inicio de su gestión como representante diplomático de EEUU en México, tuvo una relación de mucha cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).¿Habrá consecuencias?Tanto Oliva Posada como Salgado Ibarra coinciden en que, si se comprueba que Ken Salazar mintió respecto a la información en el caso del Mayo Zambada, el margen de maniobra por parte de México es cero debido a la inmunidad diplomática.De acuerdo con Oliva Posada, una de las opciones es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llame a consultas al embajador de Estados Unidos, algo que, al menos en la historia moderna del país latinoamericano, no se ha hecho. Aunque es posible, el experto alertó que esto podría generar aún más rispidez con el Gobierno estadounidense."No recuerdo una coyuntura más difícil entre México y EEUU (...). El Gobierno mexicano podría llamar a consultas que es la antesala de una situación verdaderamente tensa de largo plazo. Podrían tener este recurso, pero también pasa que esta operación se hizo con Joseph Biden, ni siquiera se hizo con Donald Trump y es una variable importante a considerar", ponderó."Es necesaria la verdad"Salgado Ibarra mencionó que México tendría que, antes de señalar, investigar a fondo cómo ocurrió el secuestro y el traslado de Zambada a territorio estadounidense.De comprobarse que el FBI organizó y ejecutó el operativo contra Zambada, se habría violado la soberanía nacional del país latinoamericano y la Constitución del mismo.En México "tenemos una ley de Seguridad Nacional que establece muy claramente la soberanía, el respeto a la soberanía de México sobre cualquier tratado que se pueda hacer. Por otra parte, tenemos una serie de tratados bilaterales que incluyen, por supuesto con Estados Unidos, las extradiciones, que incluyen distintos temas de operativos, conjuntos unilaterales, bilaterales, y en ese sentido, también son bases normativas importantes. Y por otra parte, está el derecho internacional", finalizó.
Han pasado dos años desde la detención y traslado de Ismael 'Mayo' Zambada desde México hacia Estados Unidos durante una operación que, todo apunta, fue planeada y ejecutada por el Gobierno del país norteamericano sin el permiso de las autoridades mexicanas, que acusan al exembajador Ken Salazar de mentir.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el exrepresentante de EEUU en México modificó la información sobre la potencial participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el secuestro y traslado del Mayo hacia EEUU, al negar el hecho de que alguna agencia estadounidense hubiera estado involucrada.
"La buena fe está claramente proyectada como una regla de observancia obligatoria en el contexto de las relaciones diplomáticas. Este principio fue claramente violentado por el embajador Ken Salazar porque, de acuerdo a la información que se está acopiando en la respectiva carpeta de investigación, su afirmación en el sentido que no hubo intervención de elemento alguno de agencias estadounidenses resulta falso de toda falsedad", señaló el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Jiménez Vázquez.
Quien también se pronunció sobre el tema fue la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien reiteró que a dos años de los hechos, el exembajador se mantiene en su postura.
"Dice lo mismo que dijo hace dos años, pero el problema es que, recientemente, se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria (...). El problema es que hay una contradicción y, de acuerdo con la Fiscalía [de México], hay falta a la verdad por parte del exembajador", afirmó la mandataria.
🇲🇽🇺🇸 Si Ken Salazar le mintió a México "quedará como un tropiezo diplomático con EEUU", dice experto
📆 Han pasado dos años desde la detención y traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, desde México hacia Estados Unidos durante una operación que, todo… pic.twitter.com/YV7mPKUjjE
Debido al tipo de operación que presuntamente se realizó para detener al capo mexicano, es posible que ni siquiera el embajador estadounidense estuviera al tanto de la situación, coincidieron especialistas consultados por Sputnik.
"El funcionamiento de las áreas de inteligencia y seguridad de EEUU en este tipo de operaciones es que son encubiertas y no se comparte la información. Lo más probable es que ni Salazar en ese momento, hubiera sido enterado de la operación", dijo en charla con este medio el especialista en temas de Defensa y Seguridad Javier Oliva Posada.
Con él coincide el profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Juan Salgado Ibarra, quien recalcó que un embajador "no siempre sabe lo que hacen las agencias".
Asimismo, el experto recordó que, al inicio de su gestión como representante diplomático de EEUU en México, tuvo una relación de mucha cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
Tanto Oliva Posada como Salgado Ibarra coinciden en que, si se comprueba que Ken Salazar mintió respecto a la información en el caso del Mayo Zambada, el margen de maniobra por parte de México es cero debido a la inmunidad diplomática.
"Finalmente, si mintió o no Salazar es algo que va a quedar en el terreno de los tropiezos diplomáticos entre México", expresó Salgado Ibarra. "Que haya mentido un embajador por supuesto que es grave, pero primero se tiene que comprobar y, en segundo lugar, también puede ser que haya dicho algo que no porque no tenía la información", abundó.
De acuerdo con Oliva Posada, una de las opciones es que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) llame a consultas al embajador de Estados Unidos, algo que, al menos en la historia moderna del país latinoamericano, no se ha hecho. Aunque es posible, el experto alertó que esto podría generar aún más rispidez con el Gobierno estadounidense.
"No recuerdo una coyuntura más difícil entre México y EEUU (...). El Gobierno mexicano podría llamar a consultas que es la antesala de una situación verdaderamente tensa de largo plazo. Podrían tener este recurso, pero también pasa que esta operación se hizo con Joseph Biden, ni siquiera se hizo con Donald Trump y es una variable importante a considerar", ponderó.
"Lo primero que se tiene que hacer es buscar una verdad histórica y, en ese sentido, tener más diálogo. Debe haber un proceso en el cual se pueda transparentar todo, tanto de parte de EEUU como de México", señaló.
De comprobarse que el FBI organizó y ejecutó el operativo contra Zambada, se habría violado la soberanía nacional del país latinoamericano y la Constitución del mismo.
En México "tenemos una ley de Seguridad Nacional que establece muy claramente la soberanía, el respeto a la soberanía de México sobre cualquier tratado que se pueda hacer. Por otra parte, tenemos una serie de tratados bilaterales que incluyen, por supuesto con Estados Unidos, las extradiciones, que incluyen distintos temas de operativos, conjuntos unilaterales, bilaterales, y en ese sentido, también son bases normativas importantes. Y por otra parte, está el derecho internacional", finalizó.
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