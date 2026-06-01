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Descubren en el norte de México un túnel que conecta Tijuana con EEUU, usado para el narcotráfico
Descubren en el norte de México un túnel que conecta Tijuana con EEUU, usado para el narcotráfico
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de dicha corporación, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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La infraestructura, de aproximadamente 265 metros de longitud y 6,30 metros de profundidad y que conecta con la ciudad de San Diego, California, contaba con sistemas de iluminación, ventilación y un mecanismo electrónico deslizante bidireccional para facilitar el traslado de ilícitos.De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, esta operación representa un golpe directo a las rutas de traslado y esquemas logísticos de las organizaciones criminales en la frontera norte.El hallazgo derivó de una orden de cateo en un inmueble que, según las investigaciones de inteligencia, operaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico. En el sitio, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguró cartuchos de diversos calibres, dosis de posible metanfetamina y marihuana, así como dispositivos telefónicos y documentación diversa, quedando todo el material bajo resguardo del Ministerio Público.
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Descubren en el norte de México un túnel que conecta Tijuana con EEUU, usado para el narcotráfico

04:21 GMT 01.06.2026
© AP Photo / Marco UgarteUn elemento de la Guardia Nacional de México
Un elemento de la Guardia Nacional de México - Sputnik Mundo, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Marco Ugarte
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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de dicha corporación, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, hicieron el descubrimiento.
La infraestructura, de aproximadamente 265 metros de longitud y 6,30 metros de profundidad y que conecta con la ciudad de San Diego, California, contaba con sistemas de iluminación, ventilación y un mecanismo electrónico deslizante bidireccional para facilitar el traslado de ilícitos.
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De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, esta operación representa un golpe directo a las rutas de traslado y esquemas logísticos de las organizaciones criminales en la frontera norte.

El hallazgo derivó de una orden de cateo en un inmueble que, según las investigaciones de inteligencia, operaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico.
En el sitio, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguró cartuchos de diversos calibres, dosis de posible metanfetamina y marihuana, así como dispositivos telefónicos y documentación diversa, quedando todo el material bajo resguardo del Ministerio Público.
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