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"La sonrisa ha sido una extraordinaria terapia": Venezuela crea la Ruta de la Esperanza para ayudar a la población

"La sonrisa ha sido una extraordinaria terapia": Venezuela crea la Ruta de la Esperanza para ayudar a la población

Sputnik Mundo

En un recorrido por el Campamento Transitorio "César Rengifo", ubicado en el corazón de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, dio... 10.07.2026, Sputnik Mundo

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Entre carpas que hoy fungen como hogares temporales y murales recién pintados por voluntarios, el funcionario explicó la estrategia del Gobierno Bolivariano para atender, desde el alma y la cultura, a las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio. La consigna es clara: mientras se reconstruyen las viviendas estables, urge reconstruir el espíritu de los niños y niñas que lo perdieron todo.A dos semanas del doble movimiento telúrico que sacudió a Venezuela, con especial dureza en La Guaira (norte), pero también con afectaciones significativas en Caracas, Miranda, Aragua, Yaracuy, Falcón y Carabobo, la maquinaria estatal se mantiene desplegada en dos frentes: la atención material inmediata y la contención psicosocial. Precisamente sobre este segundo pilar se articula la visita de Cazal al campamento, un espacio que lleva el nombre del insigne dramaturgo y pintor venezolano, símbolo del arte comprometido con el pueblo.La expresión "vida digna" es el eje rector de la intervención. No se trata únicamente de techo y comida, sino de un abordaje integral donde el esparcimiento y las expresiones artísticas se consideran tan vitales como un plato de comida caliente.Una terapia colectivaAl profundizar sobre el programa insignia del Ministerio en la coyuntura, la "Ruta de la Esperanza", Cazal explicó que se trata de una iniciativa interinstitucional que fue aprobada directamente por la Presidencia. No es un esfuerzo aislado del Ministerio de Cultura; es una columna vertebral que conecta a los ministerios del Deporte y de la Juventud, a las alcaldías y gobernaciones en un solo eje de acción.Para el ministro, el poder de la risa ha funcionado como un bálsamo inesperado frente al trauma geológico y emocional. "La sonrisa ha sido una extraordinaria terapia para poder restablecer esas grietas que se han instalado en nuestra alma, en nuestro ser, más allá de las estructuras", reflexionó, haciendo una metáfora directa entre los edificios agrietados y las psiques infantiles resquebrajadas por el estruendo de la tierra.La agenda del proyecto es tan diversa como la cultura misma: se instalan pantallas de cine al aire libre, se organizan círculos de lectura, se pintan mandalas colectivos y se realizan actividades lúdicas que buscan, en palabras del ministro, "calmarnos y tener esperanza". Es un voluntariado masivo que, en pantalla y en el territorio, se ha volcado a dar "alegría y entusiasmo".La batalla comunicacional: entre el amarillismo y la verdadComo conocedor del área, dada su trayectoria en el periodismo, Sputnik consultó al ministro Cazal su evaluación sobre la cobertura mediática de la tragedia. La pregunta iba en doble sentido: su opinión sobre los que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha denominado "laboratorios mediáticos" que buscan explotar la desgracia con fines políticos, y su visión sobre los medios alternativos.El ministro no se anduvo con rodeos y calificó la acción de ciertos sectores como un "estallido comunicacional" paralelo al terremoto físico. "Hay quienes están tras el amarillismo, tras el odio, tras incitar al caos. Eso fue lo que hicieron ciertos grupos comunicacionales que no tienen empatía con lo que se está viviendo", denunció.Para Cazal, la prueba de la deslealtad informativa es que esos operadores mediáticos jamás pisaron el barro. "Todo indica que esas personas ni siquiera estuvieron en territorio. Concentraron todo en un tema político en un solo lugar para generar el caos", afirmó, contrastando esa actitud con la de los rescatistas, bomberos y policías que, siendo también víctimas, perdieron la vida o resultaron heridos y, aun así, se levantaron a rescatar a sus semejantes.Frente a ese panorama de "pobreza y miseria en la forma de mostrar la información", el ministro destacó la cobertura de Sputnik como un ejemplo de periodismo con "dignidad y esperanza"."Sputnik ha tenido una extraordinaria labor, no solamente los que han trabajado aquí en el territorio, que se han desplegado y han visto todo lo que ha pasado, sino cómo han mostrado sin decir las cosas más allá de lo que sucedió en la naturaleza", valoró el ministro. Hizo una pausa para recordar una imagen que lo marcó: la de un periodista de esta casa mostrando a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana jugando con los niños damnificados. "¿Dónde está eso? ¿Dónde se ha visto eso? Esa es la humanidad que ha mostrado este medio y todos los que están comprometidos con la dignidad humana", sentenció.

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