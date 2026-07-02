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Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
https://noticiaslatam.lat/20260702/la-tragedia-de-venezuela-saca-lo-peor-de-la-propaganda-occidental-1174141584.html
La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental
La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental
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La prensa hegemónica no tardó en lanzarse a instrumentalizar y politizar el brutal golpe del doble terremoto en Venezuela para atacar al Gobierno de la nación... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental

19:00 GMT 02.07.2026
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La prensa hegemónica no tardó en lanzarse a instrumentalizar y politizar el brutal golpe del doble terremoto en Venezuela para atacar al Gobierno de la nación caribeña y cuestionar –de forma manipulativa y, directamente, mintiendo– su programa de viviendas gratuitas y el sistema de la salud.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:50 Presentación del programa
09:50 Las inmorales 'fake news' sobre el terremoto para ganar los seguidores
11:31 Los medios occidentales sacan rédito político de la tragedia venezolana
12:00 El ataque propagandístico a la Gran Misión Vivienda Venezuela
20:00 ¿Cómo EEUU trató de colapsar el sistema de la salud venezolano?
31:54 ¿Washington y Kiev se alían para inundar a Europa de sustancias ilícitas?
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