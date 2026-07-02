https://noticiaslatam.lat/20260702/la-tragedia-de-venezuela-saca-lo-peor-de-la-propaganda-occidental-1174141584.html

La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental

La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental

Sputnik Mundo

La prensa hegemónica no tardó en lanzarse a instrumentalizar y politizar el brutal golpe del doble terremoto en Venezuela para atacar al Gobierno de la nación... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T19:00+0000

2026-07-02T19:00+0000

2026-07-02T19:00+0000

insurgentes y tverskaya

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/02/1174142404_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_9e9cda03ec4dc6a6a085315635f38580.png

En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental Sputnik Mundo La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental 2026-07-02T19:00+0000 true PT45M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео