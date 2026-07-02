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La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental
La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental
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La prensa hegemónica no tardó en lanzarse a instrumentalizar y politizar el brutal golpe del doble terremoto en Venezuela para atacar al Gobierno de la nación... 02.07.2026, Sputnik Mundo
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La tragedia de Venezuela saca lo peor de la propaganda occidental
La prensa hegemónica no tardó en lanzarse a instrumentalizar y politizar el brutal golpe del doble terremoto en Venezuela para atacar al Gobierno de la nación caribeña y cuestionar –de forma manipulativa y, directamente, mintiendo– su programa de viviendas gratuitas y el sistema de la salud.
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