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"Es un instrumento político": entrenador ruso explica por qué el deporte mundial atraviesa una crisis
"Es un instrumento político": entrenador ruso explica por qué el deporte mundial atraviesa una crisis
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La creciente politización de las organizaciones deportivas internacionales socava la confianza en los principios sobre los que se fundó el movimiento olímpico... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T19:11+0000
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La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun desató una tormenta política y deportiva tras la intervención del presidente Donald Trump, quien pidió a la FIFA revisar la decisión arbitral. El mandatario sostuvo que la jugada no fue falta, y aunque aseguró haber hablado con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, negó haber presionado por un fallo concreto al pedir solo una revisión.Finalmente, el organismo anuló la sanción, permitiendo al jugador disputar los octavos de final ante la selección de Bélgica. La medida provocó indignación global por la aparente influencia política y la inconsistencia en el arbitraje.En sus palabras, la creciente politización de las organizaciones deportivas internacionales está socavando la confianza en los principios sobre los que se construyó el movimiento olímpico. Asimismo, subrayó que el mundo es "diverso" y que el deporte se ha convertido en "un reflejo de la gran política"."La discriminación por parte de algunos países europeos responde a motivaciones políticas. El deporte es una herramienta política por su enorme capacidad de influir en la opinión pública", señaló, añadiendo que esta situación no podrá prolongarse indefinidamente, ya que "es imposible imaginar cualquier evento, ya sea deportivo o cultural, sin Rusia".En 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a los deportistas rusos y bielorrusos de participar en competiciones internacionales debido al inicio de la operación militar en Ucrania, aunque permitió que algunas personas compitieran con estatus neutral.El 7 de julio de 2026, el COI levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos. Sin embargo, aún no está claro si estos actuarán con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.
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"Es un instrumento político": entrenador ruso explica por qué el deporte mundial atraviesa una crisis
La creciente politización de las organizaciones deportivas internacionales socava la confianza en los principios sobre los que se fundó el movimiento olímpico, afirmó el entrenador de fútbol soviético y ruso, Gadzhí Gadzhíev, a Sputnik al referirse al doble rasero en el deporte internacional tras el escándalo desatado por la decisión de la FIFA.
La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun desató una tormenta política y deportiva tras la intervención del presidente Donald Trump, quien pidió a la FIFA revisar la decisión arbitral. El mandatario sostuvo que la jugada no fue falta, y aunque aseguró haber hablado con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, negó haber presionado por un fallo concreto al pedir solo una revisión.
Finalmente, el organismo anuló la sanción, permitiendo al jugador disputar los octavos de final ante la selección de Bélgica. La medida provocó indignación global por la aparente influencia política y la inconsistencia en el arbitraje.
"Es algo que ninguna persona sensata puede comprender (…) Es un atropello", afirmó Gadzhí Gadzhíev al referirse al doble estándar en el deporte mundial por la polémica de la FIFA.
En sus palabras, la creciente politización de las organizaciones deportivas internacionales está socavando la confianza en los principios sobre los que se construyó el movimiento olímpico. Asimismo, subrayó que el mundo es "diverso" y que el deporte se ha convertido en "un reflejo de la gran política".
"La discriminación por parte de algunos países europeos responde a motivaciones políticas. El deporte es una herramienta política por su enorme capacidad de influir en la opinión pública", señaló, añadiendo que esta situación no podrá prolongarse indefinidamente, ya que "es imposible imaginar cualquier evento, ya sea deportivo o cultural, sin Rusia".
En 2022, el Comité Olímpico Internacional (COI) suspendió a los deportistas rusos y bielorrusos de participar en competiciones internacionales debido al inicio de la operación militar en Ucrania
, aunque permitió que algunas personas compitieran con estatus neutral.
El 7 de julio de 2026, el COI levantó sus recomendaciones
sobre las restricciones para los atletas rusos. Sin embargo, aún no está claro si estos actuarán con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.