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El COI restablece temporalmente la condición de miembro al Comité Olímpico de Rusia
El COI restablece temporalmente la condición de miembro al Comité Olímpico de Rusia
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El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos, informan desde el organismo. Sin embargo... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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Esta decisión acelerará el regreso de atletas rusos a competiciones, comentó el ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtiariov, en su canal de Telegram."Fueron cancelados todos los controles de neutralidad a los atletas rusos. El COI levantó la prohibición de celebrar competiciones internacionales en Rusia. Actualmente, más de 20 federaciones deportivas internacionales permiten que los atletas juveniles compitan bajo la bandera y el himno nacional rusos, y 10 federaciones permiten que todos los atletas participen sin restricciones. La decisión del COI acelerará significativamente este proceso", expresó.En junio, la sesión del COI aprobó una enmienda a la Carta Olímpica sobre la garantía de la neutralidad política y la protección del movimiento frente a una influencia excesiva por parte del Estado, la política, la sociedad y la economía. El punto 5 de la Carta Olímpica establece ahora que "las organizaciones deportivas que forman parte del movimiento olímpico están obligadas a respetar la neutralidad en todo momento".Anteriormente, el Comité Ejecutivo del COI había revocado las recomendaciones sobre las restricciones impuestas a los deportistas bielorrusos, incluida su participación en deportes de equipo y la organización de eventos deportivos internacionales.
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El COI restablece temporalmente la condición de miembro al Comité Olímpico de Rusia

15:19 GMT 07.07.2026
© Sputnik / Alexey Kudenko / Acceder al contenido multimediaAtletas rusos que participaron en los XXXII JJOO de Tokio en Moscú, Rusia, el 8 de agosto de 2021
Atletas rusos que participaron en los XXXII JJOO de Tokio en Moscú, Rusia, el 8 de agosto de 2021 - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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El Comité Olímpico Internacional (COI) levantó sus recomendaciones sobre las restricciones para los atletas rusos, informan desde el organismo. Sin embargo, agregaron que aún no han tomado una decisión sobre la posibilidad de que los deportistas rusos actúen con su bandera e himno en los Juegos Olímpicos.
"Las condiciones de participación recomendadas para los deportistas y equipos rusos, incluidas las medidas de protección, ya no son aplicables. Todos los deportistas rusos que vuelvan a competir a nivel internacional deberán cumplir los requisitos antidopaje", reza el comunicado.
Esta decisión acelerará el regreso de atletas rusos a competiciones, comentó el ministro de Deportes ruso, Mijaíl Degtiariov, en su canal de Telegram.
"Fueron cancelados todos los controles de neutralidad a los atletas rusos. El COI levantó la prohibición de celebrar competiciones internacionales en Rusia. Actualmente, más de 20 federaciones deportivas internacionales permiten que los atletas juveniles compitan bajo la bandera y el himno nacional rusos, y 10 federaciones permiten que todos los atletas participen sin restricciones. La decisión del COI acelerará significativamente este proceso", expresó.
En junio, la sesión del COI aprobó una enmienda a la Carta Olímpica sobre la garantía de la neutralidad política y la protección del movimiento frente a una influencia excesiva por parte del Estado, la política, la sociedad y la economía. El punto 5 de la Carta Olímpica establece ahora que "las organizaciones deportivas que forman parte del movimiento olímpico están obligadas a respetar la neutralidad en todo momento".

Anteriormente, el Comité Ejecutivo del COI había revocado las recomendaciones sobre las restricciones impuestas a los deportistas bielorrusos, incluida su participación en deportes de equipo y la organización de eventos deportivos internacionales.
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