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"No hay justificación moral": la decisión de la FIFA es una muestra de la crisis de independencia del deporte internacional, opina experto
"No hay justificación moral": la decisión de la FIFA es una muestra de la crisis de independencia del deporte internacional, opina experto
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La decisión de la FIFA de retirar una sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la llamada del presidente Donald Trump sienta... 08.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-08T15:41+0000
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"Francamente, considero que el estilo de gestión actual de la FIFA es una farsa total. No se ha visto semejante vergüenza en la historia del fútbol mundial. Es lamentable que el presidente de la FIFA pretenda que creamos que esta decisión fue tomada por 'comités independientes'", destacó Gokhan Dinc.En su opinión, esta decisión sienta un precedente extremadamente peligroso. Si se permite una relajación de las reglas un día, mañana otro país, en busca de sus propios intereses, exigirá lo mismo, apelando a esta decisión, explicó.Agregó que, tras este escándalo, Gianni Infantino debería dimitir inmediatamente, junto con todos los comités.La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun desató una tormenta política y deportiva tras la intervención del presidente Donald Trump, quien pidió a la FIFA revisar la decisión arbitral. El mandatario sostuvo que la jugada no fue falta, y aunque aseguró haber hablado con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, negó haber presionado por un fallo concreto al pedir solo una revisión. Finalmente, el organismo anuló la sanción, permitiendo al jugador disputar los octavos de final ante la selección de Bélgica. La medida provocó indignación global por la aparente influencia política y la inconsistencia en el arbitraje.
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"No hay justificación moral": la decisión de la FIFA es una muestra de la crisis de independencia del deporte internacional, opina experto
La decisión de la FIFA de retirar una sanción por tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun tras la llamada del presidente Donald Trump sienta un precedente extremadamente peligroso y confirma la crisis de independencia del deporte internacional, señaló a Sputnik el periodista deportivo turco Gokhan Dinc.
"Francamente, considero que el estilo de gestión actual de la FIFA es una farsa total. No se ha visto semejante vergüenza en la historia del fútbol mundial. Es lamentable que el presidente de la FIFA pretenda que creamos que esta decisión fue tomada por 'comités independientes'", destacó Gokhan Dinc.
En su opinión, esta decisión sienta un precedente extremadamente peligroso. Si se permite una relajación de las reglas un día, mañana otro país, en busca de sus propios intereses, exigirá lo mismo, apelando a esta decisión, explicó.
Agregó que, tras este escándalo, Gianni Infantino debería dimitir inmediatamente, junto con todos los comités.
"Hoy, quienes ostentan el poder pueden cambiar las reglas a su antojo. No hay justificación moral para esto. Con una sola llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, se reescribieron las reglas universales del fútbol", subrayó.
La expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun desató una tormenta política y deportiva tras la intervención del presidente Donald Trump, quien pidió a la FIFA revisar la decisión arbitral. El mandatario sostuvo que la jugada no fue falta, y aunque aseguró haber hablado con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, negó haber presionado por un fallo concreto al pedir solo una revisión.
Finalmente, el organismo anuló la sanción, permitiendo al jugador disputar los octavos de final ante la selección de Bélgica. La medida provocó indignación global por la aparente influencia política y la inconsistencia en el arbitraje.