La mayoría de votantes en EEUU cree que la guerra contra Irán no valió los costos financieros, según sondeo
© Foto : X - @CENTCOM E-2D Hawkeye a bordo del USS Abraham Lincoln
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Así lo revela una reciente encuesta realizada por la firma Focaldata para la prensa occidental. El dato se da a conocer en un momento en que la Casa Blanca ha solicitado al Congreso la aprobación de 67.000 millones de dólares adicionales para cubrir los gastos derivados de las operaciones militares.
La encuesta, realizada la semana pasada a nivel nacional, reveló que el 58% de los votantes registrados en EEUU opinaba que la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel a finales de febrero no había valido la pena.
El 44 % de los votantes afirmó que los ataques habían dejado a Estados Unidos en una posición más débil frente a Irán, frente al 31 % que sostuvo que el conflicto había dejado a Washington en una situación más sólida.
A pesar de la existencia de una tregua frágil y de un reciente acuerdo interino de alto el fuego con Teherán, la reanudación de ataques el mes pasado ha mantenido la volatilidad en la región, posicionando al tema como uno de los más espinosos para el mandatario republicano a solo cuatro meses de las elecciones legislativas de medio término, en las cuales se disputará el control de ambas cámaras del Congreso.
El 44 % de los votantes afirmó que los ataques habían dejado a Estados Unidos en una posición más débil frente a Irán, frente al 31 % que sostuvo que el conflicto había dejado a Washington en una situación más sólida.
A pesar de la existencia de una tregua frágil y de un reciente acuerdo interino de alto el fuego con Teherán, la reanudación de ataques el mes pasado ha mantenido la volatilidad en la región, posicionando al tema como uno de los más espinosos para el mandatario republicano a solo cuatro meses de las elecciones legislativas de medio término, en las cuales se disputará el control de ambas cámaras del Congreso.
De acuerdo con los datos recabados, la opinión pública estadounidense se muestra mayoritariamente escéptica ante el memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. El 66% de los participantes en el estudio sostiene que dicho acuerdo tendrá un impacto nulo en la estabilidad regional o que, por el contrario, incrementará el riesgo de nuevos enfrentamientos armados, mientras que solo una quinta parte confía en que el pacto conducirá a una paz duradera.
El impacto económico derivado del conflicto, caracterizado por el incremento en los precios del combustible y de otros bienes de consumo, ha afectado directamente los índices de aprobación del presidente. La valoración positiva de la gestión de Trump se situó en un 36%, registrando una caída de dos puntos respecto al mes anterior, con un descenso especialmente marcado entre los votantes independientes, cuyo respaldo cayó al 21% tras una pérdida de ocho puntos en el último mes.
2 de julio, 17:34 GMT
De cara a los comicios de noviembre, la encuesta otorga a los candidatos demócratas una ventaja de seis puntos porcentuales sobre los republicanos en la intención de voto general para el Congreso.
No obstante, el partido oficialista muestra indicadores favorables en cuanto a la movilización de sus bases, puesto que tres cuartas partes de los votantes republicanos expresaron una alta probabilidad de acudir a las urnas, superando el nivel de entusiasmo reportado por los sectores demócratas e independientes.
No obstante, el partido oficialista muestra indicadores favorables en cuanto a la movilización de sus bases, puesto que tres cuartas partes de los votantes republicanos expresaron una alta probabilidad de acudir a las urnas, superando el nivel de entusiasmo reportado por los sectores demócratas e independientes.
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