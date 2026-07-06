https://noticiaslatam.lat/20260706/la-mayoria-de-votantes-en-eeuu-cree-que-la-guerra-contra-iran-no-valio-los-costos-financieros-segun-1174183893.html

La mayoría de votantes en EEUU cree que la guerra contra Irán no valió los costos financieros, según sondeo

La mayoría de votantes en EEUU cree que la guerra contra Irán no valió los costos financieros, según sondeo

Sputnik Mundo

Así lo revela una reciente encuesta realizada por la firma Focaldata para la prensa occidental. El dato se da a conocer en un momento en que la Casa Blanca ha... 06.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-06T06:32+0000

2026-07-06T06:32+0000

2026-07-06T06:32+0000

internacional

teherán

eeuu

otan

financial times

irán

donald trump

casa blanca

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

elecciones

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1b/1174081505_0:75:1200:750_1920x0_80_0_0_ff5ca61ac68ab3d49e05e9e74e67a8bd.jpg

La encuesta, realizada la semana pasada a nivel nacional, reveló que el 58% de los votantes registrados en EEUU opinaba que la guerra contra Irán lanzada por EEUU e Israel a finales de febrero no había valido la pena.El 44 % de los votantes afirmó que los ataques habían dejado a Estados Unidos en una posición más débil frente a Irán, frente al 31 % que sostuvo que el conflicto había dejado a Washington en una situación más sólida.A pesar de la existencia de una tregua frágil y de un reciente acuerdo interino de alto el fuego con Teherán, la reanudación de ataques el mes pasado ha mantenido la volatilidad en la región, posicionando al tema como uno de los más espinosos para el mandatario republicano a solo cuatro meses de las elecciones legislativas de medio término, en las cuales se disputará el control de ambas cámaras del Congreso.De acuerdo con los datos recabados, la opinión pública estadounidense se muestra mayoritariamente escéptica ante el memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán. El 66% de los participantes en el estudio sostiene que dicho acuerdo tendrá un impacto nulo en la estabilidad regional o que, por el contrario, incrementará el riesgo de nuevos enfrentamientos armados, mientras que solo una quinta parte confía en que el pacto conducirá a una paz duradera.El impacto económico derivado del conflicto, caracterizado por el incremento en los precios del combustible y de otros bienes de consumo, ha afectado directamente los índices de aprobación del presidente. La valoración positiva de la gestión de Trump se situó en un 36%, registrando una caída de dos puntos respecto al mes anterior, con un descenso especialmente marcado entre los votantes independientes, cuyo respaldo cayó al 21% tras una pérdida de ocho puntos en el último mes.De cara a los comicios de noviembre, la encuesta otorga a los candidatos demócratas una ventaja de seis puntos porcentuales sobre los republicanos en la intención de voto general para el Congreso.No obstante, el partido oficialista muestra indicadores favorables en cuanto a la movilización de sus bases, puesto que tres cuartas partes de los votantes republicanos expresaron una alta probabilidad de acudir a las urnas, superando el nivel de entusiasmo reportado por los sectores demócratas e independientes.

https://noticiaslatam.lat/20260704/las-negociaciones-eeuu-iran-deben-desembocar-en-algo-concreto-insiste-un-alto-cargo-ruso-1174171374.html

https://noticiaslatam.lat/20260702/eeuu-asume-una-carga-desproporcionada-en-la-otan-considera-trump-1174143253.html

teherán

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

teherán, eeuu, otan, financial times, irán, donald trump, casa blanca, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, elecciones, partido republicano (eeuu), partido demócrata (eeuu)