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"Material prescindible": Kiev rechaza recibir los cuerpos de sus soldados fallecidos en Konstantínovka

"Material prescindible": Kiev rechaza recibir los cuerpos de sus soldados fallecidos en Konstantínovka

Sputnik Mundo

Ucrania se negó a participar en el traspaso de los cuerpos de los soldados del Ejército ucraniano caídos en combates en la ciudad de Konstantínovka, informó el... 05.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-05T13:37+0000

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Durante las gestiones realizadas a nivel de los servicios de inteligencia sobre la propuesta rusa de una acción humanitaria, la parte ucraniana rechazó participar en la iniciativa, comunicó la Defensa rusa.De ese modo, "el régimen de Kiev no hizo absolutamente nada para que los cuerpos de los militares ucranianos fallecidos pudieran ser enterrados dignamente por sus familiares", indica el ente castrense.Previamente, el ente militar anunció que más de 20 medios de comunicación internacionales se disponían a visitar Konstantínovka en caso de que Ucrania aceptara recoger los cuerpos de los soldados fallecidos, y que el Ministerio estaba dispuesto a facilitar el trabajo de la prensa.El 4 de julio, Rusia expresó su disposición a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de militares ucranianos caídos en la ciudad. Para facilitar el proceso humanitario, Moscú propuso a Kiev suspender los bombardeos sobre Konstantínovka entre las 9:00 y las 15:00 GMT del 6 de julio, ofrecimiento que también fue desatendido por la parte ucraniana.El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.

https://noticiaslatam.lat/20260704/el-mando-ucraniano-abandono-a-sus-soldados-en-konstantinovka-destaca-un-experto-militar-1174173440.html

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