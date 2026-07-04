https://noticiaslatam.lat/20260704/el-mando-ucraniano-abandono-a-sus-soldados-en-konstantinovka-destaca-un-experto-militar-1174173440.html
El mando ucraniano abandonó a sus soldados en Konstantínovka, destaca un experto militar
El mando ucraniano abandonó a sus soldados en Konstantínovka, destaca un experto militar
Sputnik Mundo
Solo quedan unos pocos kilómetros para llegar a las ciudades clave de Kramatorsk y Slaviansk tras la liberación de Konstantínovka por parte de las tropas... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T18:33+0000
2026-07-04T18:33+0000
2026-07-04T18:33+0000
defensa
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📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
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"En estos momentos, los foros ucranianos en internet están repletos de testimonios de militares ucranianos que desertaron y relatan cómo fueron abandonados allí. Esto tampoco contribuye a elevar la moral de combate, ni de quienes combatirán Kramatorsk y Slaviansk ni de quienes combaten en otros sectores del frente", aclara el analista.En su opinión, la liberación de Konstantínovka abre el camino hacia Kramatorsk y Slaviansk. De este modo, Kiev se verá obligado a reforzar ambas ciudades con tropas de otros sectores del frente, debilitando así las posiciones debido a la escasez de recursos de movilización, opina Gaguin."El enemigo se aferró a la zona [de Konstantínovka] hasta el último momento. El mando [ucraniano] no dio la orden de retirada, lo que provocó tanto deserciones masivas como rendiciones [entre las tropas ucranianas]", apunta.El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército ruso tomó el control total de Konstantínovka. Putin calificó este evento como la clave para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia Slaviansk y Kramatorsk.
https://noticiaslatam.lat/20260704/la-liberacion-de-konstantinovka-por-rusia-devela-el-fracaso-de-la-propaganda-de-kiev-postula-1174169227.html
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🛡️ zonas de conflicto, rusia, kramatorsk, slaviansk, konstantínovka, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis
🛡️ zonas de conflicto, rusia, kramatorsk, slaviansk, konstantínovka, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 💬 opinión y análisis
El mando ucraniano abandonó a sus soldados en Konstantínovka, destaca un experto militar
Solo quedan unos pocos kilómetros para llegar a las ciudades clave de Kramatorsk y Slaviansk tras la liberación de Konstantínovka por parte de las tropas rusas, recuerda a Sputnik el experto militar y político Yan Gaguin. La huida de las tropas de Kiev de la urbe golpea la moral del Ejército ucraniano, precisa el analista.
"En estos momentos, los foros ucranianos en internet están repletos de testimonios de militares ucranianos que desertaron y relatan cómo fueron abandonados allí. Esto tampoco contribuye a elevar la moral de combate, ni de quienes combatirán Kramatorsk y Slaviansk ni de quienes combaten en otros sectores del frente", aclara el analista.
En su opinión, la liberación de Konstantínovka abre el camino hacia Kramatorsk y Slaviansk. De este modo, Kiev se verá obligado a reforzar ambas ciudades con tropas de otros sectores del frente, debilitando así las posiciones debido a la escasez de recursos de movilización, opina Gaguin.
"El enemigo se aferró a la zona [de Konstantínovka] hasta el último momento. El mando [ucraniano] no dio la orden de retirada, lo que provocó tanto deserciones masivas como rendiciones [entre las tropas ucranianas]", apunta.
El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército ruso tomó el control total de Konstantínovka
. Putin calificó este evento como la clave
para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia Slaviansk y Kramatorsk.
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