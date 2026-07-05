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Más de 20 medios de todo el mundo expresan su deseo de viajar a Konstantínovka, informa la Defensa rusa
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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció su disposición a facilitar el trabajo de los periodistas en la ciudad liberada de Konstantínovka, en caso de que... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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Más de 20 medios de comunicación de "distintos países y continentes" manifestaron su deseo a visitar esta ciudad, recientemente liberada por las tropas rusas, para presenciar la entrega a Kiev de los cuerpos de los soldados ucranianos fallecidos, comunicó la entidad castrense.El 4 de julio, Rusia expresó su disposición a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de militares ucranianos. Para facilitar el proceso, Moscú propuso a Kiev suspender los bombardeos sobre Konstantínovka entre las 9:00 y las 15:00 GMT del 6 de julio.El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
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Más de 20 medios de todo el mundo expresan su deseo de viajar a Konstantínovka, informa la Defensa rusa

13:36 GMT 05.07.2026
© SputnikPeriodistas extranjeros inspeccionan en la región rusa de Briansk los frigoríficos con los cuerpos de los soldados ucranianos caídos
Periodistas extranjeros inspeccionan en la región rusa de Briansk los frigoríficos con los cuerpos de los soldados ucranianos caídos - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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El Ministerio de Defensa de Rusia anunció su disposición a facilitar el trabajo de los periodistas en la ciudad liberada de Konstantínovka, en caso de que Ucrania acepte la iniciativa humanitaria de Moscú de cesar el bombardeo de la urbe para la entrega de los cuerpos de los soldados ucranianos fallecidos a Kiev.
Más de 20 medios de comunicación de "distintos países y continentes" manifestaron su deseo a visitar esta ciudad, recientemente liberada por las tropas rusas, para presenciar la entrega a Kiev de los cuerpos de los soldados ucranianos fallecidos, comunicó la entidad castrense.
"En caso de que la parte ucraniana acepte la iniciativa humanitaria propuesta [por Moscú], el Ministerio de Defensa estaría dispuesto a organizar el trabajo de los periodistas en Konstantínovka", se lee en el comunicado.
El 4 de julio, Rusia expresó su disposición a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de militares ucranianos. Para facilitar el proceso, Moscú propuso a Kiev suspender los bombardeos sobre Konstantínovka entre las 9:00 y las 15:00 GMT del 6 de julio.
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 05.07.2026
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La toma de Konstantínovka por Rusia supone un "duro golpe para Zelenski", sentencia un experto
12:41 GMT
El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.

Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
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