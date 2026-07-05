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Más de 20 medios de todo el mundo expresan su deseo de viajar a Konstantínovka, informa la Defensa rusa

Más de 20 medios de todo el mundo expresan su deseo de viajar a Konstantínovka, informa la Defensa rusa

Sputnik Mundo

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció su disposición a facilitar el trabajo de los periodistas en la ciudad liberada de Konstantínovka, en caso de que... 05.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-05T13:36+0000

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Más de 20 medios de comunicación de "distintos países y continentes" manifestaron su deseo a visitar esta ciudad, recientemente liberada por las tropas rusas, para presenciar la entrega a Kiev de los cuerpos de los soldados ucranianos fallecidos, comunicó la entidad castrense.El 4 de julio, Rusia expresó su disposición a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de militares ucranianos. Para facilitar el proceso, Moscú propuso a Kiev suspender los bombardeos sobre Konstantínovka entre las 9:00 y las 15:00 GMT del 6 de julio.El 3 de julio, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia la aglomeración de las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.

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