https://noticiaslatam.lat/20260704/rusia-propone-a-ucrania-entregar-cuerpos-de-militares-ucranianos-fallecidos-en-konstantinovka-1174175666.html
Rusia propone a Ucrania cesar los bombardeos sobre Konstantínovka para una acción humanitaria
Rusia propone a Ucrania cesar los bombardeos sobre Konstantínovka para una acción humanitaria
Sputnik Mundo
Tras la liberación de Konstantínovka, la parte rusa está dispuesta a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de los militares... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T16:37+0000
2026-07-04T16:37+0000
2026-07-04T17:03+0000
defensa
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rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
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Se propone a Kiev informar al mando ruso sobre su respuesta a la propuesta de cesar los bombardeos contra Konstantínovka antes de las 12:00 hora de Moscú (09:00 GMT) del 5 de julio.Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva, que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
https://noticiaslatam.lat/20260704/rusia-repele-un-ataque-combinado-con-misiles-lanzado-por-ucrania-tras-su-fracaso-en-konstantinovka-1174172889.html
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🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
Rusia propone a Ucrania cesar los bombardeos sobre Konstantínovka para una acción humanitaria
16:37 GMT 04.07.2026 (actualizado: 17:03 GMT 04.07.2026)
Tras la liberación de Konstantínovka, la parte rusa está dispuesta a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de los militares ucranianos fallecidos en la ciudad entre las 12:00 y las 18:00 hora de Moscú (entre las 09:00 y las 15:00 GMT) del 6 de julio, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.
Se propone a Kiev informar al mando ruso sobre su respuesta a la propuesta de cesar los bombardeos contra Konstantínovka antes de las 12:00 hora de Moscú (09:00 GMT) del 5 de julio.
Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka,
que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva, que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.
Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk
, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.