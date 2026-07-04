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Rusia propone a Ucrania cesar los bombardeos sobre Konstantínovka para una acción humanitaria
Rusia propone a Ucrania cesar los bombardeos sobre Konstantínovka para una acción humanitaria
Sputnik Mundo
Tras la liberación de Konstantínovka, la parte rusa está dispuesta a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de los militares... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T16:37+0000
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Se propone a Kiev informar al mando ruso sobre su respuesta a la propuesta de cesar los bombardeos contra Konstantínovka antes de las 12:00 hora de Moscú (09:00 GMT) del 5 de julio.Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva, que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
https://noticiaslatam.lat/20260704/rusia-repele-un-ataque-combinado-con-misiles-lanzado-por-ucrania-tras-su-fracaso-en-konstantinovka-1174172889.html
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🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa

Rusia propone a Ucrania cesar los bombardeos sobre Konstantínovka para una acción humanitaria

16:37 GMT 04.07.2026 (actualizado: 17:03 GMT 04.07.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
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Tras la liberación de Konstantínovka, la parte rusa está dispuesta a llevar a cabo una acción humanitaria para la entrega de los cuerpos de los militares ucranianos fallecidos en la ciudad entre las 12:00 y las 18:00 hora de Moscú (entre las 09:00 y las 15:00 GMT) del 6 de julio, informa el Ministerio de Defensa de Rusia.
Se propone a Kiev informar al mando ruso sobre su respuesta a la propuesta de cesar los bombardeos contra Konstantínovka antes de las 12:00 hora de Moscú (09:00 GMT) del 5 de julio.
Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva, que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.

Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
Defensa
Rusia repele un ataque combinado con misiles lanzado por Ucrania tras su fracaso en Konstantínovka
13:57 GMT
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