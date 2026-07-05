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¿Qué país de América Latina vive con mayor intensidad el ánimo mundialista?

¿Qué país de América Latina vive con mayor intensidad el ánimo mundialista?

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Un reciente trabajo de opinión pública llevado a cabo por la consultora Netquest entrevistó a más de 2.400 personas en seis países del continente: Argentina... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos, Argentina registra el nivel más alto de interés por el Mundial 2026, con un 70% de los consultados manifestando seguir activamente los partidos de su selección nacional, superando de forma holgada a países de fuerte tradición futbolística como Brasil y México.Para la sociedad argentina, el Mundial trasciende el plano meramente deportivo, instalándose como un pilar fundamental de la identidad y el sentido de pertenencia, donde un 89% de los encuestados asocia al torneo mundial con el "orgullo por el país" y un 77% a la "unión nacional".El informe también profundizó en las dinámicas de consumo y hábitos de los simpatizantes locales durante las transmisiones de los partidos. En este sentido, la televisión abierta se consolida como el medio preferido para el 78% de los argentinos, cifra significativamente superior al promedio regional del 63%.Asimismo, el estudio identificó costumbres gastronómicas muy marcadas: el 82% prefiere consumir snacks, cuatro de cada diez eligen bebidas alcohólicas y un 25% opta por solicitar comida a domicilio durante los encuentros de la 'Albiceleste'.En el análisis tecnológico, la investigación identificó un marcado contraste respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para el seguimiento del torneo global. Mientras que en países como Chile y México la adopción de la IA alcanza el 67% y 63% respectivamente —principalmente para vaticinar resultados—, en Argentina solo el 39% de los fanáticos planea recurrir a estas plataformas. El rasgo más definitivo del relevamiento de Netquest fue la evaluación cruzada de la percepción regional sobre el fervor en las tribunas. Al ser consultados sobre qué país posee la afición más apasionada de Latinoamérica, casi cuatro de cada diez encuestados en toda la región señalaron a Argentina como el líder indiscutido. El segundo lugar de este indicador de fervor popular fue ocupado por Brasil, que cosechó el 32% de las menciones de los participantes del continente.

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