https://noticiaslatam.lat/20260620/brasil-encabeza-la-lista-de-las-selecciones-mas-goleadoras-de-la-historia-del-mundial-pero-por-1173974320.html

Brasil encabeza la lista de las selecciones más goleadoras de la historia del Mundial; ¿pero por cuánto tiempo?

Brasil encabeza la lista de las selecciones más goleadoras de la historia del Mundial; ¿pero por cuánto tiempo?

Sputnik Mundo

La selección brasileña de fútbol recuperó el liderato en la lista de equipos más goleadores en la historia de los Mundiales y suma ya 241 goles. Esto sucede... 20.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-20T16:16+0000

2026-06-20T16:16+0000

2026-06-20T16:16+0000

américa latina

brasil

⚽ deportes

fútbol

copa mundial de fútbol de 2026

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/14/1173974104_174:50:902:460_1920x0_80_0_0_74e79caa799a35ab0e702842555b8135.jpg

En la primera ronda del Mundial de 2026, Brasil fue superado por Alemania —239 goles— tras una victoria por 7-1 sobre Curazao. Sin embargo, a los alemanes aún les queda su segundo partido del torneo: el 20 de junio se enfrentarán a Costa de Marfil.Argentina, con 155 goles, completa el podio; seguida de Francia, con 139 goles, e Italia, con 128. Brasil es también la selección que más veces ha marcado al menos tres goles en un partido en la historia de los Mundiales, con 41 encuentros. Alemania, en segundo lugar, tiene 36.Además, la canarinha es la más laureada en la historia de la Copa del Mundo, habiendo ganado el torneo cinco veces.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

https://noticiaslatam.lat/20260613/la-copa-del-mundo-pone-en-jaque-el-bolsillo-de-los-mexicanos-1173868164.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, ⚽ deportes, fútbol, copa mundial de fútbol de 2026