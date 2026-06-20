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Brasil encabeza la lista de las selecciones más goleadoras de la historia del Mundial; ¿pero por cuánto tiempo?
Brasil encabeza la lista de las selecciones más goleadoras de la historia del Mundial; ¿pero por cuánto tiempo?
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La selección brasileña de fútbol recuperó el liderato en la lista de equipos más goleadores en la historia de los Mundiales y suma ya 241 goles. Esto sucede... 20.06.2026, Sputnik Mundo
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En la primera ronda del Mundial de 2026, Brasil fue superado por Alemania —239 goles— tras una victoria por 7-1 sobre Curazao. Sin embargo, a los alemanes aún les queda su segundo partido del torneo: el 20 de junio se enfrentarán a Costa de Marfil.Argentina, con 155 goles, completa el podio; seguida de Francia, con 139 goles, e Italia, con 128. Brasil es también la selección que más veces ha marcado al menos tres goles en un partido en la historia de los Mundiales, con 41 encuentros. Alemania, en segundo lugar, tiene 36.Además, la canarinha es la más laureada en la historia de la Copa del Mundo, habiendo ganado el torneo cinco veces.La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.
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Brasil encabeza la lista de las selecciones más goleadoras de la historia del Mundial; ¿pero por cuánto tiempo?
La selección brasileña de fútbol recuperó el liderato en la lista de equipos más goleadores en la historia de los Mundiales y suma ya 241 goles. Esto sucede después de que en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo de 2026, la 'canarinha' aplastara a Haití 3-0.
En la primera ronda del Mundial de 2026, Brasil fue superado por Alemania —239 goles— tras una victoria por 7-1 sobre Curazao. Sin embargo, a los alemanes aún les queda su segundo partido del torneo: el 20 de junio se enfrentarán a Costa de Marfil.
Argentina, con 155 goles, completa el podio; seguida de Francia, con 139 goles, e Italia, con 128.
Brasil es también la selección que más veces ha marcado al menos tres goles en un partido en la historia de los Mundiales, con 41 encuentros. Alemania, en segundo lugar, tiene 36.
Además, la canarinha es la más laureada en la historia de la Copa del Mundo, habiendo ganado el torneo cinco veces.
La Copa Mundial de la FIFA 2026
cuenta por primera vez con 48 selecciones
y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio
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