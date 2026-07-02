https://noticiaslatam.lat/20260702/interponen-demanda-millonaria-a-la-fifa-por-eliminacion-de-iran-en-el-mundial-2026-1174146061.html

Interponen demanda millonaria a la FIFA por eliminación de Irán en el Mundial 2026

Interponen demanda millonaria a la FIFA por eliminación de Irán en el Mundial 2026

Sputnik Mundo

El politólogo iraní Lotfolah Kaveh Afrasiabi interpuso una demanda por 1.000 millones de dólares ante un tribunal de Boston contra la FIFA, su presidente... 02.07.2026, Sputnik Mundo

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Afrasiabi solicitó que el caso sea reconocido como una demanda colectiva en representación de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que, según argumentó, resultaron afectados emocionalmente por la decisión arbitral. Además, aseguró que la indemnización solicitada incluso podría ser mayor.En la demanda, el politólogo acusó a la FIFA de aplicar un "doble rasero, la hipocresía y la discriminación abierta" contra la selección iraní.

https://noticiaslatam.lat/20260630/quienes-controlan-la-fifa-son-eurocentristas-y-clasistas-el-mundial-nunca-habia-sido-tan-lucrativo-1174100301.html

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