Interponen demanda millonaria a la FIFA por eliminación de Irán en el Mundial 2026

Afrasiabi solicitó que el caso sea reconocido como una demanda colectiva en representación de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que, según argumentó, resultaron afectados emocionalmente por la decisión arbitral. Además, aseguró que la indemnización solicitada incluso podría ser mayor.En la demanda, el politólogo acusó a la FIFA de aplicar un "doble rasero, la hipocresía y la discriminación abierta" contra la selección iraní.
El politólogo iraní Lotfolah Kaveh Afrasiabi interpuso una demanda por 1.000 millones de dólares ante un tribunal de Boston contra la FIFA, su presidente Gianni Infantino y otros funcionarios del organismo, tras la polémica eliminación de la selección del país persa del Mundial de Fútbol 2026 por la anulación de un gol frente a Egipto.
Afrasiabi solicitó que el caso sea reconocido como unademanda colectiva en representación de hasta 91 millones de iraníes e iraní-estadounidenses que, según argumentó, resultaron afectados emocionalmente por la decisión arbitral.