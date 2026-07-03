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"¿Cómo controlas a más de un millón de personas?": la tragedia acecha la fiesta mundialista de México

"¿Cómo controlas a más de un millón de personas?": la tragedia acecha la fiesta mundialista de México

Sputnik Mundo

Estampidas, aglomeraciones, riñas y vandalismo marcaron los festejos multitudinarios realizados en la Ciudad de México tras el triunfo de la Selección mexicana... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya anunció que limitará el acceso al Ángel de la Independencia —monumento en torno al cual los mexicanos celebran históricamente sus triunfos futbolísticos— para evitar otra tragedia, la realidad es que persiste la duda sobre qué tan preparadas están las autoridades locales para controlar a las hordas de aficionados que se suman cada vez más al jolgorio provocado por el buen desempeño que hasta el momento ha mostrado el equipo verde en la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Las imágenes hablan por sí mismas: una masa infinita se congregó de manera casi religiosa sobre avenida de la Reforma —una de las más emblemáticas de la capital mexicana— para celebrar, prácticamente sin reglas, los episodios más exitosos de la Selección mexicana en este Mundial, que ha sido señalado por ser poco incluyente con el pueblo de a pie. En total, la Administración local de Clara Brugada reportó que 1.400.000 personas se dieron cita en los festejos populares de la Ciudad de México, a pesar del gran descontento social manifestado poco antes de que comenzara la Copa del Mundo. Transportistas, agricultores, madres y padres buscadores, profesores y estudiantes fueron sólo algunos de los sectores que mostraron su desacuerdo con la organización del torneo, cuyas entradas a los estadios —valuadas en miles de dólares— son sencillamente inaccesibles para la sociedad mexicana, cuyo salario mínimo ronda en los 9.500 pesos mensuales (unos 545 dólares). El también consultor en Gestión Integral de Riesgos considera que el operativo de seguridad más eficaz para este tipo de celebraciones masivas sería uno que permita el flujo de personas, es decir, que la gente acuda al Ángel de la Independencia, pero no se quede, sólo que transite momentáneamente y siga su camino. Lo que sucedió en las veces anteriores, sin embargo, fue lo contrario: las personas permanecieron en el lugar y eso provocó aglomeraciones de toda la gente que se esforzaba por ingresar a la zona. También existe la opción, dice el experto, de que haya un aforo controlado hasta que las autoridades determinen que ya nadie puede pasar al Ángel de la Independencia, "pero esto es parte del diseño operativo [que se decida], de la responsabilidad del gobierno para garantizar la seguridad de las personas, ya sea que haya movilidad o no la haya". "A veces no alcanza para contener a tanta gente"A pesar de que se anunció un gran despliegue de 40.000 servidores públicos, servicios de emergencia y policías para el próximo domingo —cuando México se enfrente en octavos de final frente a Inglaterra—, la Ciudad de México podría no estar preparada para contener masas tan enardecidas como las que genera el fútbol, señala en conversación con Sputnik el maestro en Ciencias Antropológicas y psicólogo social, José Alfredo Nateras. En ese sentido, destaca que muchos aficionados viven el fútbol de manera tan pasional que ligan automáticamente al juego con "la identidad nacional", algo que, dice, tradicionalmente ha sucedido en México con la Selección. Y si a eso, agrega, se suma el descontento social con tantas decisiones tomadas por las cúpulas de poder en México, se forma un caldo de cultivo ideal para el caos y el desorden, algo que podría poner en riesgo la seguridad de los festejos multitudinarios de esta Copa del Mundo, concluye.

https://noticiaslatam.lat/20260630/quienes-controlan-la-fifa-son-eurocentristas-y-clasistas-el-mundial-nunca-habia-sido-tan-lucrativo-1174100301.html

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