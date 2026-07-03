"¿Cómo controlas a más de un millón de personas?": la tragedia acecha la fiesta mundialista de México

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya anunció que limitará el acceso al Ángel de la Independencia —monumento en torno al cual los mexicanos celebran históricamente sus triunfos futbolísticos— para evitar otra tragedia, la realidad es que persiste la duda sobre qué tan preparadas están las autoridades locales para controlar a las hordas de aficionados que se suman cada vez más al jolgorio provocado por el buen desempeño que hasta el momento ha mostrado el equipo verde en la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Las imágenes hablan por sí mismas: una masa infinita se congregó de manera casi religiosa sobre avenida de la Reforma —una de las más emblemáticas de la capital mexicana— para celebrar, prácticamente sin reglas, los episodios más exitosos de la Selección mexicana en este Mundial, que ha sido señalado por ser poco incluyente con el pueblo de a pie. En total, la Administración local de Clara Brugada reportó que 1.400.000 personas se dieron cita en los festejos populares de la Ciudad de México, a pesar del gran descontento social manifestado poco antes de que comenzara la Copa del Mundo. Transportistas, agricultores, madres y padres buscadores, profesores y estudiantes fueron sólo algunos de los sectores que mostraron su desacuerdo con la organización del torneo, cuyas entradas a los estadios —valuadas en miles de dólares— son sencillamente inaccesibles para la sociedad mexicana, cuyo salario mínimo ronda en los 9.500 pesos mensuales (unos 545 dólares). El también consultor en Gestión Integral de Riesgos considera que el operativo de seguridad más eficaz para este tipo de celebraciones masivas sería uno que permita el flujo de personas, es decir, que la gente acuda al Ángel de la Independencia, pero no se quede, sólo que transite momentáneamente y siga su camino. Lo que sucedió en las veces anteriores, sin embargo, fue lo contrario: las personas permanecieron en el lugar y eso provocó aglomeraciones de toda la gente que se esforzaba por ingresar a la zona. También existe la opción, dice el experto, de que haya un aforo controlado hasta que las autoridades determinen que ya nadie puede pasar al Ángel de la Independencia, "pero esto es parte del diseño operativo [que se decida], de la responsabilidad del gobierno para garantizar la seguridad de las personas, ya sea que haya movilidad o no la haya". "A veces no alcanza para contener a tanta gente"A pesar de que se anunció un gran despliegue de 40.000 servidores públicos, servicios de emergencia y policías para el próximo domingo —cuando México se enfrente en octavos de final frente a Inglaterra—, la Ciudad de México podría no estar preparada para contener masas tan enardecidas como las que genera el fútbol, señala en conversación con Sputnik el maestro en Ciencias Antropológicas y psicólogo social, José Alfredo Nateras. En ese sentido, destaca que muchos aficionados viven el fútbol de manera tan pasional que ligan automáticamente al juego con "la identidad nacional", algo que, dice, tradicionalmente ha sucedido en México con la Selección. Y si a eso, agrega, se suma el descontento social con tantas decisiones tomadas por las cúpulas de poder en México, se forma un caldo de cultivo ideal para el caos y el desorden, algo que podría poner en riesgo la seguridad de los festejos multitudinarios de esta Copa del Mundo, concluye.
Estampidas, aglomeraciones, riñas y vandalismo marcaron los festejos multitudinarios realizados en la Ciudad de México tras el triunfo de la Selección mexicana ante Ecuador. Sin embargo, el frenesí se convirtió en tragedia. Cuatro muertos y decenas de heridos fue el saldo negro de la fiesta. ¿Está lista la capital mexicana para otro evento masivo?
Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya anunció que limitará el acceso al Ángel de la Independencia —monumento en torno al cual los mexicanos celebran históricamente sus triunfos futbolísticos— para evitar otra tragedia, la realidad es que persiste la duda sobre qué tan preparadas están las autoridades locales para controlar a las hordas de aficionados que se suman cada vez más al jolgorio provocado por el buen desempeño que hasta el momento ha mostrado el equipo verde en la Copa del Mundo de Fútbol 2026.
¡Nuestra ciudad vibró con la fuerza de una afición campeona! 🗣️🔥🇲🇽
Entre los gritos de gol frente a las pantallas gigantes, la energía de los #FestivalesFutboleros, los bailes, la música y los conciertos, vivimos una noche inolvidable de alegría, convivencia y celebración en… pic.twitter.com/poldJ2iwhj
Las imágenes hablan por sí mismas: una masa infinita se congregó de manera casi religiosa sobre avenida de la Reforma —una de las más emblemáticas de la capital mexicana— para celebrar, prácticamente sin reglas, los episodios más exitosos de la Selección mexicana en este Mundial, que ha sido señalado por ser poco incluyente con el pueblo de a pie.
"Lo primero [que las autoridades deben hacer] es tener controlado el aforo, eso es lo más importante para evitar que se presenten situaciones como las que ya se vivieron. El segundo punto es tener a la gente correcta dentro de los festejos,para eso son los filtros de seguridad: se debe garantizar que no haya gente en estado de ebriedad o que pueda ocasionar algún destrozo. Todo esto es parte del control de un evento masivo y la Ciudad de México tiene mucha experiencia en ello", observa en entrevista con Sputnik Fausto Lugo García, exsecretario de Protección Civil de la capital mexicana.
En total, la Administración local de Clara Brugada reportó que 1.400.000 personas se dieron cita en los festejos populares de la Ciudad de México, a pesar del gran descontento social manifestado poco antes de que comenzara la Copa del Mundo. Transportistas, agricultores, madres y padres buscadores, profesores y estudiantes fueron sólo algunos de los sectores que mostraron su desacuerdo con la organización del torneo, cuyas entradas a los estadios —valuadas en miles de dólares— son sencillamente inaccesibles para la sociedad mexicana, cuyo salario mínimo ronda en los 9.500 pesos mensuales (unos 545 dólares).
Este domingo desplegaremos un operativo histórico con más de 40 mil servidoras y servidores públicos dedicados exclusivamente a cuidar a quienes vivirán esta experiencia en la ciudad.
El también consultor en Gestión Integral de Riesgos considera que el operativo de seguridad más eficaz para este tipo de celebraciones masivas sería uno que permita el flujo de personas, es decir, que la gente acuda al Ángel de la Independencia, pero no se quede, sólo que transite momentáneamente y siga su camino.
Lo que sucedió en las veces anteriores, sin embargo, fue lo contrario: las personas permanecieron en el lugar y eso provocó aglomeraciones de toda la gente que se esforzaba por ingresar a la zona.
También existe la opción, dice el experto, de que haya un aforo controlado hasta que las autoridades determinen que ya nadie puede pasar al Ángel de la Independencia, "pero esto es parte del diseño operativo [que se decida], de la responsabilidad del gobierno para garantizar la seguridad de las personas, ya sea que haya movilidad o no la haya".
"Pero si no se cierra el Ángel y vuelve a suceder una situación en la que todos quieran llegar, el resultado será exactamente igual", advierte Lugo.
A pesar de que se anunció un gran despliegue de 40.000 servidores públicos, servicios de emergencia y policías para el próximo domingo —cuando México se enfrente en octavos de final frente a Inglaterra—, la Ciudad de México podría no estar preparada para contener masas tan enardecidas como las que genera el fútbol, señala en conversación con Sputnik el maestro en Ciencias Antropológicas y psicólogo social, José Alfredo Nateras.
"No están preparadas las autoridades ni la ciudadanía como para asistir a un evento de tal magnitud. Estamos rebasados. En ese sentido, aunque haya controles, no alcanza, es desbordante (...) La pregunta es: ¿cómo controlas a 1,4 millones de personas? Es brutal", apunta el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM).
En ese sentido, destaca que muchos aficionados viven el fútbol de manera tan pasional que ligan automáticamente al juego con "la identidad nacional", algo que, dice, tradicionalmente ha sucedido en México con la Selección.
"El fútbol es la esencia de la cultura popular deportiva, ya que sintetiza la cuestión de la identidad nacional. Por ello, cuando la selección mexicana juega como nunca y pierde como siempre, se vive como una tragedia nacional para una gran parte de la población, porque se pierde un trozo de la identidad", explica el catedrático.
Y si a eso, agrega, se suma el descontento social con tantas decisiones tomadas por las cúpulas de poder en México, se forma un caldo de cultivo ideal para el caos y el desorden, algo que podría poner en riesgo la seguridad de los festejos multitudinarios de esta Copa del Mundo, concluye.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).