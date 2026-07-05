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Kiev empleó tropas de barrera para evitar la huida de sus soldados de Konstantínovka, denuncia un experto
Kiev empleó tropas de barrera para evitar la huida de sus soldados de Konstantínovka, denuncia un experto
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Durante los combates en la ciudad de Konstantínovka, las unidades de drones de Ucrania desempeñaron funciones de tropas de barrera, impidiendo que los soldados... 05.07.2026, Sputnik Mundo
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En las proximidades de la línea de combate, fueron justamente los operadores de drones que cumplían la función de unidades de barrera en las FFAA de Ucrania, precisó.Marochko mencionó que entre las unidades ucranianas en Konstantínovka se encontraban formaciones ultranacionalistas, entre ellas el regimiento Azov*, así como mercenarios extranjeros."Los soldados rusos detectaron en repetidas ocasiones conversaciones en idiomas extranjeros al interceptar comunicaciones radiofónicas", informó Marochko.En este contexto, destacó que el mando ucraniano intentaba tapar las brechas en la defensa con una mezcla de unidades, lo que provocaba 'fuego amigo' caótico y un aumento de las bajas, ya que, por lo general, nadie se habría encargado de coordinar la acción conjunta de todas esas fuerzas.Konstantínovka se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército de Rusia tomó el control total de Konstantínovka. Putin calificó este evento como la clave para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia la aglomeración de ciudades Slaviansk y Kramatorsk.*Organización terrorista proscrita en Rusia
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Kiev empleó tropas de barrera para evitar la huida de sus soldados de Konstantínovka, denuncia un experto
Durante los combates en la ciudad de Konstantínovka, las unidades de drones de Ucrania desempeñaron funciones de tropas de barrera, impidiendo que los soldados ucranianos se retiraran de la urbe, informó a Sputnik el experto militar Andréi Marochko.
En las proximidades de la línea de combate, fueron justamente los operadores de drones que cumplían la función de unidades de barrera en las FFAA de Ucrania, precisó.
"Si se descubría que los combatientes ucranianos abandonaban sus posiciones sin autorización o intentaban rendirse, los grupos especiales de operadores de drones les atacaban", señaló.
Marochko mencionó que entre las unidades ucranianas en Konstantínovka se encontraban formaciones ultranacionalistas, entre ellas el regimiento Azov*, así como mercenarios extranjeros
.
"Los soldados rusos detectaron en repetidas ocasiones conversaciones en idiomas extranjeros al interceptar comunicaciones radiofónicas", informó Marochko.
En este contexto, destacó que el mando ucraniano intentaba tapar las brechas en la defensa con una mezcla de unidades, lo que provocaba 'fuego amigo' caótico y un aumento de las bajas
, ya que, por lo general, nadie se habría encargado de coordinar la acción conjunta de todas esas fuerzas.
Konstantínovka se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.
El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército de Rusia tomó el control total de Konstantínovka
. Putin calificó este evento como la clave
para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia la aglomeración de ciudades Slaviansk y Kramatorsk.
*Organización terrorista proscrita en Rusia
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