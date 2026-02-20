Mundo
El Ejército de Ucrania pierde más de 1,5 millones de personas durante la operación militar especial rusa
Asimismo, puso de relieve que la capacidad de Ucrania para reponer efectivos a través de la movilización forzosa se ha visto considerablemente debilitada.
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto

El Ejército de Ucrania pierde más de 1,5 millones de personas durante la operación militar especial rusa

06:05 GMT 20.02.2026 (actualizado: 06:27 GMT 20.02.2026)
© AP Photo / LibkosMilitares ucranianos
Militares ucranianos - Sputnik Mundo, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Libkos
Síguenos en
Además de la cifra total de pérdidas del lado ucraniano, el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de Rusia, el coronel general Serguéi Rudskói, detalló el balance correspondiente a 2025.
En 2025, las FFAA de Ucrania sufrieron más de 520.000 bajas.
Kiev perdió más de 12.000 cañones y morteros.
Unos 6.700 tanques y vehículos blindados fueron destruidos por las FFAA de Rusia.
Asimismo, puso de relieve que la capacidad de Ucrania para reponer efectivos a través de la movilización forzosa se ha visto considerablemente debilitada.
"El número medio de movilizados mensuales se ha reducido casi a la mitad. De este modo, se está formando una tendencia constante a la disminución del número de efectivos del Ejército ucraniano y, como consecuencia, a la limitación de las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania para resistir a las agrupaciones de tropas rusas", afirmó Rudskói.
Rusia no necesita negociaciones con Ucrania para salir victoriosa, opina un exagente de la CIA - Sputnik Mundo, 1920, 19.02.2026
Rusia no necesita negociaciones con Ucrania para salir victoriosa, opina un exagente de la CIA
ayer, 17:02 GMT
