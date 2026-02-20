https://noticiaslatam.lat/20260220/el-ejercito-de-ucrania-pierde-mas-de-15-millones-de-personas-durante-la-operacion-militar-especial-1171591844.html

El Ejército de Ucrania pierde más de 1,5 millones de personas durante la operación militar especial rusa

Además de la cifra total de pérdidas del lado ucraniano, el jefe de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de Rusia, el coronel general Serguéi... 20.02.2026

Asimismo, puso de relieve que la capacidad de Ucrania para reponer efectivos a través de la movilización forzosa se ha visto considerablemente debilitada.

