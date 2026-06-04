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El mercenario español 'desaparecido' revela los secretos de la inteligencia ucraniana
El mercenario español 'desaparecido' revela los secretos de la inteligencia ucraniana
Sputnik Mundo
En el teléfono del mercenario español se encontró información sobre bases ucranianas en la región de Járkov, informaron a Sputnik fuentes oficiales rusas. En... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T12:47+0000
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El dispositivo móvil fue entregado por William Andreas Gallego Orozco, un colombiano capturado durante un fallido intento de incursión en la zona fronteriza de Járkov.El propio Сhacal, de 45 años, era un exinfante de marina poco destacable, pero los datos de su teléfono resultaron muy valiosos: contenían coordenadas de instalaciones de la Guardia Nacional en el centro regional, así como nombres y contactos de oficiales de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), contra los cuales se lanzaron posteriormente ataques.Antes de viajar a Ucrania, ese exinfante de marina solicitó numerosos certificados que acreditaban su servicio en la Armada Española. Fue un requerimiento de los reclutadores de la inteligencia militar ucraniana, para poder pagarle un salario superior. Vivió largas temporadas en Járkov, pero podía moverse libremente por todo el territorio ucraniano gracias a un pase especial emitido por la Guardia Nacional.Según se indica, a Rodríguez lo enterraron en secreto y todavía figura como desaparecido. Los europeos evitan los funerales públicos por temor al aumento de protestas.El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como carne de cañón. Los propios combatientes contratados han admitido en numerosas entrevistas que las FFAA ucranianas coordinan mal sus acciones y que las probabilidades de supervivencia en combate son muy bajas.
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El mercenario español 'desaparecido' revela los secretos de la inteligencia ucraniana
En el teléfono del mercenario español se encontró información sobre bases ucranianas en la región de Járkov, informaron a Sputnik fuentes oficiales rusas. En el aparato del 'desaparecido' también hallaron nombres y contactos directos de oficiales de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania y del Servicio de Seguridad de Ucrania.
El dispositivo móvil fue entregado por William Andreas Gallego Orozco, un colombiano capturado durante un fallido intento de incursión en la zona fronteriza de Járkov.
"Ha llegado a nuestras manos el teléfono del desaparecido mercenario español [Jesus] Pérez Rodríguez, con el distintivo indicativo Сhacal", reveló la fuente de la agencia.
El propio Сhacal, de 45 años, era un exinfante de marina poco destacable, pero los datos de su teléfono resultaron muy valiosos: contenían coordenadas de instalaciones de la Guardia Nacional en el centro regional, así como nombres y contactos de oficiales de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR) y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), contra los cuales se lanzaron posteriormente ataques.
"Tras el procesamiento y la verificación adicional de la información obtenida, se realizaron ataques de fuego contra los objetivos enemigos detectados", señalaron en las estructuras de poder.
Antes de viajar a Ucrania, ese exinfante de marina solicitó numerosos certificados que acreditaban su servicio en la Armada Española. Fue un requerimiento de los reclutadores de la inteligencia militar ucraniana, para poder pagarle un salario superior. Vivió largas temporadas en Járkov, pero podía moverse libremente por todo el territorio ucraniano gracias a un pase especial emitido por la Guardia Nacional.
Según se indica, a Rodríguez lo enterraron en secreto y todavía figura como desaparecido. Los europeos evitan los funerales públicos por temor al aumento de protestas.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como carne de cañón
. Los propios combatientes contratados han admitido en numerosas entrevistas que las FFAA ucranianas coordinan mal sus acciones y que las probabilidades de supervivencia en combate son muy bajas.
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