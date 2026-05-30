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"Un tema tabú": ¿Zelenski apuesta por los neonazis?
"Un tema tabú": ¿Zelenski apuesta por los neonazis?
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Ante el agotamiento de los recursos de la movilización en Ucrania, Volodímir Zelenski recurre cada vez más a los neonazis, escribe el medio estadounidense... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T17:03+0000
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Pese a los intentos de Occidente de "convertir en un tema tabú" la histórica cercanía de los ultranacionalistas ucranianos que accedieron al poder con la Alemania nazi y el racismo, esta era evidente ya desde los tiempos del llamado Euromaidán, se desprende del artículo.De acuerdo con el periódico, la idea de construir el llamado Panteón de los Héroes significa que los ultranacionalistas influyen cada vez más en Volodímir Zelenski, quien "en su anterior faceta política" nunca se habría atrevido a dar un paso semejante.Por otro lado, argumenta el autor del artículo, esto también pone de manifiesto la "grave escasez de efectivos en Ucrania", dadas las elevadas bajas de las FFAA de ese país, las deserciones masivas y la huida al extranjero de los hombres en edad de ser reclutados.En este sentido, precisa el medio, Kiev promete a los partidarios de esta "facción" —adeptos a las ideas ultranacionalistas y racistas— "una Ucrania pura y depurada, aunque ello siga costándole al país el apoyo de los Estados que la respaldan".Con anterioridad, se celebró en Kiev la ceremonia de reentierro de los restos de Andri Mélnik, uno de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN)*, que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La OUN tiene en su haber numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia, es decir, el exterminio masivo de la población polaca en 1943.Los restos fueron trasladados desde Luxemburgo y en la ceremonia participaron altos cargos políticos de Ucrania.En Moscú ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista.*Organizaciones proscritas en Rusia por ser terroristas y extremistas
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"Un tema tabú": ¿Zelenski apuesta por los neonazis?
Ante el agotamiento de los recursos de la movilización en Ucrania, Volodímir Zelenski recurre cada vez más a los neonazis, escribe el medio estadounidense 'National Review'. Comenta así las últimas iniciativas de Kiev para repatriar y volver a enterrar los restos de los colaboracionistas ucranianos.
Pese a los intentos de Occidente de "convertir en un tema tabú" la histórica cercanía de los ultranacionalistas ucranianos que accedieron al poder con la Alemania nazi y el racismo, esta era evidente ya desde los tiempos del llamado Euromaidán
, se desprende del artículo.
"Existe una alianza tácita entre los liberales ucranianos, que desean reorientar a su país hacia Occidente y alejarlo de Rusia, y grupos como [el batallón] Azov*, así como otras organizaciones de seguidores del culto de [el colaborador nazi ucraniano, Stepán] Bandera", señala la publicación.
De acuerdo con el periódico, la idea de construir el llamado Panteón de los Héroes significa que los ultranacionalistas influyen cada vez más en Volodímir Zelenski, quien "en su anterior faceta política" nunca se habría atrevido a dar un paso semejante.
Por otro lado, argumenta el autor del artículo, esto también pone de manifiesto la "grave escasez de efectivos en Ucrania", dadas las elevadas bajas de las FFAA de ese país, las deserciones masivas
y la huida al extranjero de los hombres en edad de ser reclutados.
"Al no poder movilizar a los hombres que abandonaron el país y al no haber logrado cumplir sus promesas de integrarse en las instituciones políticas occidentales, las autoridades ucranianas apuestan cada vez más por esta facción ultracomprometida", profundiza.
En este sentido, precisa
el medio, Kiev promete a los partidarios de esta "facción" —adeptos a las ideas ultranacionalistas y racistas
— "una Ucrania pura y depurada, aunque ello siga costándole al país el apoyo de los Estados que la respaldan".
Con anterioridad, se celebró en Kiev la ceremonia de reentierro de los restos de Andri Mélnik
, uno de los líderes de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN
)*, que colaboró con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. La OUN tiene en su haber numerosos crímenes, entre ellos la masacre de Volinia
, es decir, el exterminio masivo de la población polaca en 1943.
Los restos fueron trasladados desde Luxemburgo y en la ceremonia participaron altos cargos políticos de Ucrania.
En Moscú ya se había señalado anteriormente que, con estas acciones de glorificación de los secuaces ucranianos de Adolf Hitler y de la Alemania nazi, la Ucrania actual demuestra una vez más su naturaleza fascista
.
*Organizaciones proscritas en Rusia por ser terroristas y extremistas
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