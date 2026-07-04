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Venezuela actualiza el balance de muertos y heridos por el catastrófico doble terremoto
Venezuela actualiza el balance de muertos y heridos por el catastrófico doble terremoto
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Casi 3.000 personas perdieron la vida tras los dos devastadores sismos, registrados en Venezuela el 24 de junio, comparte el presidente de la Asamblea Nacional... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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El número de fallecidos por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 ascendió a 2.954, informó.De acuerdo con el reporte, suman además 16.592 personas heridas, así como 16.309 familias sin vivienda. Por otro lado, se registran 83.793 familias que están siendo atendidas, mientras que al menos 6.462 personas fueron rescatadas.Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos. Ante la magnitud de la catástrofe, la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, decretó un duelo de siete días.
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Venezuela actualiza el balance de muertos y heridos por el catastrófico doble terremoto
Casi 3.000 personas perdieron la vida tras los dos devastadores sismos, registrados en Venezuela el 24 de junio, comparte el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, en sus redes sociales.
El número de fallecidos por el doble sismo de magnitudes 7,2 y 7,5 ascendió a 2.954, informó.
De acuerdo con el reporte, suman además 16.592 personas heridas, así como 16.309 familias sin vivienda. Por otro lado, se registran 83.793 familias que están siendo atendidas, mientras que al menos 6.462 personas fueron rescatadas.
Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5
se registraron en la tarde del 24 de junio, con apenas 39 segundos de diferencia, en el centro-norte de Venezuela. Las autoridades venezolanas informaron que La Guaira fue una de las zonas más afectadas por los sismos.
Ante la magnitud de la catástrofe, la presidenta encargada del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, decretó un duelo de siete días
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