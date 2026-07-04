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Un alto cargo ruso revela qué territorios podrían formar parte de la zona de seguridad con Ucrania

Un alto cargo ruso revela qué territorios podrían formar parte de la zona de seguridad con Ucrania

Sputnik Mundo

La zona de seguridad entre Rusia y Ucrania se extendería por los territorios de tres regiones fronterizas, indicó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de... 04.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-04T19:23+0000

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El día anterior, al expresar que no tiene dudas de que Moscú ganará, el presidente ruso también anunció que la zona de seguridad en las áreas fronterizas con Ucrania se ha expandido significativamente durante el último mes.Al referirse a la liberación de Konstantínovka —una ciudad de importancia estratégica en la república popular de Donetsk—, el vicepresidente del Consejo de Seguridad calificó este logro como "un éxito evidente" de los soldados rusos.Ante este avance, Medvédev recordó los discursos en Ucrania y en Occidente sobre el supuesto "cambio de la iniciativa" en el frente a favor de Kiev, y calificó esas afirmaciones de "retórica falsa". En sus palabras, este tipo de declaraciones desde Kiev y de "sus patrocinadores desquiciados" solo sirven "para su propia supervivencia y conseguir más dinero para la guerra"."¿De qué otra manera podrían explicar a sus pueblos la pérdida del 20% de los territorios antiguos y la desaparición de la mitad de la población del país?", expresó.Konstantínovka se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk, y es la primera ciudad de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk que fue liberada por las tropas rusas. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó a Vladímir Putin que el Ejército ruso tomó el control total de Konstantínovka. Putin calificó este acontecimiento como la clave para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia Slaviansk y Kramatorsk.

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