Defensa rusa detalla la liberación de Konstantínovka y la magnitud de las pérdidas ucranianas
10:11 GMT 04.07.2026 (actualizado: 10:16 GMT 04.07.2026)
© Sputnik / Engueni BiyátovUn ejercicio de entrenamiento de combate de los tanquistas del 25.º Ejército del grupo de fuerzas ruso Oeste en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Engueni Biyátov
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La reciente liberación de Konstantínovka es crucial para acceder al último bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbás, informó el primer subjefe del Estado Mayor de las FFAA de Rusia, el coronel general Serguéi Rudskói.
"Se trata de un importante centro industrial y logístico que constituye la clave para acceder al último bastión del régimen de Kiev en Donbás, que es la aglomeración de Kramatorsk y Slaviánsk", precisó.
También recalcó que Konstantínovka era el séptimo centro administrativo más importante de Donbás en cuanto a superficie y número de habitantes.
"A principios de 2022, contaba con más de 78.000 habitantes. Esta ciudad era considerada la capital de la industria del vidrio y uno de los mayores centros de metalurgia ferrosa y no ferrosa del este de Ucrania, además de un importante nudo ferroviario de tránsito", recordó.
ayer, 21:01 GMT
De acuerdo con Rudskói, la ciudad era la zona de defensa más fortificada y escalonada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde 2014, Kiev llevaba reforzando activamente su defensa allí tras la liberación de Bajmut (Artiómovsk) por las tropas rusas, precisó. En este contexto, indicó que los nodos fortificados constituían la base de la defensa de las FFAA ucranianas en la zona e incluían dos líneas defensivas de más de 150 km de trincheras y fosos antitanque.
"[Konstantínovka] era una de las cuatro 'ciudades fortificadas' [el denominado 'cinturón de fortaleza'], junto con Slaviansk, Kramatorsk y Druzhkovka, que conforman la principal línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbás", detalló.
Con ello, el alto mando ruso subrayó que Kiev formó un imponente contingente de 45 batallones con una dotación de hasta 15.500 efectivos para mantener el control de la ciudad y sus alrededores. En cuanto a las bajas ucranianas, Rudskói detalló que Kiev perdió alrededor de 13.500 soldados durante los combates por Konstantínovka.
Además, señaló que el grupo de fuerzas ruso Sur está ultimando la limpieza de los barrios de la ciudad para eliminar a pequeños contingentes y combatientes ucranianos restantes, mientras que el grupo de fuerzas ruso Oeste está completando la liberación de la ciudad de Krasni Limán en la república popular de Donetsk.
Simultáneamente, acentuó que las unidades militares que han liberado Konstantínovka continúan avanzando con el objetivo de tomar el siguiente punto estratégico defensivo, la localidad de Druzhkovka.
Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.
Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviánsk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de la república.
Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviánsk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de la república.
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