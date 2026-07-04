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Defensa rusa detalla la liberación de Konstantínovka y la magnitud de las pérdidas ucranianas

Defensa rusa detalla la liberación de Konstantínovka y la magnitud de las pérdidas ucranianas

Sputnik Mundo

La reciente liberación de Konstantínovka es crucial para acceder al último bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbás, informó el primer subjefe del... 04.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-04T10:11+0000

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También recalcó que Konstantínovka era el séptimo centro administrativo más importante de Donbás en cuanto a superficie y número de habitantes."A principios de 2022, contaba con más de 78.000 habitantes. Esta ciudad era considerada la capital de la industria del vidrio y uno de los mayores centros de metalurgia ferrosa y no ferrosa del este de Ucrania, además de un importante nudo ferroviario de tránsito", recordó.De acuerdo con Rudskói, la ciudad era la zona de defensa más fortificada y escalonada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde 2014, Kiev llevaba reforzando activamente su defensa allí tras la liberación de Bajmut (Artiómovsk) por las tropas rusas, precisó. En este contexto, indicó que los nodos fortificados constituían la base de la defensa de las FFAA ucranianas en la zona e incluían dos líneas defensivas de más de 150 km de trincheras y fosos antitanque.Con ello, el alto mando ruso subrayó que Kiev formó un imponente contingente de 45 batallones con una dotación de hasta 15.500 efectivos para mantener el control de la ciudad y sus alrededores. En cuanto a las bajas ucranianas, Rudskói detalló que Kiev perdió alrededor de 13.500 soldados durante los combates por Konstantínovka.Además, señaló que el grupo de fuerzas ruso Sur está ultimando la limpieza de los barrios de la ciudad para eliminar a pequeños contingentes y combatientes ucranianos restantes, mientras que el grupo de fuerzas ruso Oeste está completando la liberación de la ciudad de Krasni Limán en la república popular de Donetsk.Simultáneamente, acentuó que las unidades militares que han liberado Konstantínovka continúan avanzando con el objetivo de tomar el siguiente punto estratégico defensivo, la localidad de Druzhkovka.Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas. Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviánsk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de la república.

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