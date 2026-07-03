Putin expresa que no tiene dudas de que Rusia ganará
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El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó no tener ninguna duda de que la victoria será de Rusia, al comentar la situación en la zona de operaciones militares especiales.
El presidente ruso Vladímir Putin calificó la liberación de Konstantinovka como un excelente resultado y señaló su gran importancia estratégica, ya que la toma de la localidad abre una ruta directa hacia Kramatorsk y Slaviansk.
Además, agradeció a los combatientes que liberaron Konstantínovka, destacando su valentía.
Asimismo, ordenó a las fuerzas rusas que hicieran todo lo necesario para evacuar a los civiles de las zonas de combate.
Puntos clave de las declaraciones de Putin:
Asimismo, ordenó a las fuerzas rusas que hicieran todo lo necesario para evacuar a los civiles de las zonas de combate.
Puntos clave de las declaraciones de Putin:
Putin ordenó a las fuerzas rusas que continuaran realizando ataques masivos contra el complejo militar-industrial de Ucrania y las instalaciones que apoyan su operación.
Los grupos de combate Yug y Tsentr continúan avanzando hacia el oeste en la zona de operaciones militares especiales.
En junio, expulsaron a las fuerzas ucranianas de seis localidades.
Las fuerzas rusas del Grupo de Combate Vostok y del Grupo de Combate Dniéper avanzan a gran velocidad en la región de Zaporozhie.
La zona de seguridad en las áreas fronterizas con Ucrania se ha expandido significativamente durante el último mes.
Putin afirmó que las tropas rusas continúan cumpliendo sus misiones con confianza y determinación.
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