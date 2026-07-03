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Putin expresa que no tiene dudas de que Rusia ganará

Putin expresa que no tiene dudas de que Rusia ganará

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó no tener ninguna duda de que la victoria será de Rusia, al comentar la situación en la zona de operaciones militares... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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El presidente ruso Vladímir Putin calificó la liberación de Konstantinovka como un excelente resultado y señaló su gran importancia estratégica, ya que la toma de la localidad abre una ruta directa hacia Kramatorsk y Slaviansk. Además, agradeció a los combatientes que liberaron Konstantínovka, destacando su valentía.Asimismo, ordenó a las fuerzas rusas que hicieran todo lo necesario para evacuar a los civiles de las zonas de combate.Puntos clave de las declaraciones de Putin:Putin afirmó que las tropas rusas continúan cumpliendo sus misiones con confianza y determinación.

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