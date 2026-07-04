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Las negociaciones EEUU-Irán "deben desembocar en algo concreto", insiste un alto cargo ruso

Las negociaciones EEUU-Irán "deben desembocar en algo concreto", insiste un alto cargo ruso

Sputnik Mundo

El memorando de entendimiento suscrito en Pakistán entre Irán y EEUU, aunque no tiene carácter jurídico vinculante, podría servir de punto de partida para... 04.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-04T17:21+0000

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"El valor de este documento es claro: no crea obligaciones legales, pero sí establece una base para futuras negociaciones", declaró Medvédev a los periodistas al término de su visita a Irán para participar en la ceremonia de despedida del exlíder supremo del país persa, Alí Jameneí.El también expresidente ruso (2008-2012) y profesor de ciencias jurídicas destacó que el documento recoge varios puntos relevantes, entre ellos las posiciones de las partes sobre el estrecho de Ormuz, los aspectos militares del conflicto, el cese de hostilidades en zonas vecinas y la cuestión del programa nuclear iraní.Sin embargo, el proceso para alcanzar acuerdos definitivos entre Irán y EEUU será sumamente complejo, opinó Medvédev, insistiendo en que deben "desembocar en algo concreto".Señaló que el levantamiento de las sanciones contra el país persa tampoco será sencillo, ya que no todos en EEUU están dispuestos a tomar esa decisión."Solo puedo desear éxito a esas negociaciones. Pero es muy posible que estos diálogos puedan tener también un desarrollo diferente", cerró Medvédev.El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron a distancia un memorando de entendimiento que prevé el cese del conflicto militar iniciado el pasado 28 de febrero. Este acuerdo de 14 puntos establece los plazos en los que EEUU levantará el bloqueo marítimo, al mismo tiempo que Irán restablecerá la navegación en el estrecho de Ormuz, entre otras disposiciones clave.

https://noticiaslatam.lat/20260702/iran-no-negociara-hasta-que-eeuu-cumpla-sus-compromisos-y-le-advierte-sobre-sus-bravatas-1174132516.html

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