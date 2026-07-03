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El adiós a toda una época: Irán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí

El adiós a toda una época: Irán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí

Sputnik Mundo

En Teherán comienzan la ceremonia de despedida y el funeral del exlíder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Las ceremonias fúnebres para despedir a... 03.07.2026, Sputnik Mundo

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Las ceremonias fúnebres se desarrollarán en Irán e Irak. Esas son las fechas clave:Según la Cancillería iraní, se espera la llegada de representantes de 100 países, entre ellos el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, el vicepresidente del Comité Permanente del Parlamento chino, He Wei, así como delegados de Pakistán y la India.El 28 de febrero de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con las FFAA de EEUU, iniciaron una operación militar denominada Furia Épica contra Irán, alegando el desarrollo por parte de la República Islámica de un programa nuclear.El ayatolá Jameneí falleció como consecuencia de los bombardeos sobre Teherán el 28 de febrero. Junto con él fallecieron su hija, yerno, nieta y nuera, cuyos féretros se encuentran al lado. Inicialmente, se había planeado celebrar el funeral en marzo, pero las autoridades iraníes decidieron posponerlo debido a la gran cantidad de personas que deseaban despedirse del líder supremo del país.

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