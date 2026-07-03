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El adiós a toda una época: Irán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí
El adiós a toda una época: Irán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí
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En Teherán comienzan la ceremonia de despedida y el funeral del exlíder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Las ceremonias fúnebres para despedir a... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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Las ceremonias fúnebres se desarrollarán en Irán e Irak. Esas son las fechas clave:Según la Cancillería iraní, se espera la llegada de representantes de 100 países, entre ellos el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, el vicepresidente del Comité Permanente del Parlamento chino, He Wei, así como delegados de Pakistán y la India.El 28 de febrero de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con las FFAA de EEUU, iniciaron una operación militar denominada Furia Épica contra Irán, alegando el desarrollo por parte de la República Islámica de un programa nuclear.El ayatolá Jameneí falleció como consecuencia de los bombardeos sobre Teherán el 28 de febrero. Junto con él fallecieron su hija, yerno, nieta y nuera, cuyos féretros se encuentran al lado. Inicialmente, se había planeado celebrar el funeral en marzo, pero las autoridades iraníes decidieron posponerlo debido a la gran cantidad de personas que deseaban despedirse del líder supremo del país.
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El adiós a toda una época: Irán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí

10:08 GMT 03.07.2026
© AP Photo / Vahid SalemiIrán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí
Irán despide a su exlíder supremo el ayatolá Alí Jameneí - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
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En Teherán comienzan la ceremonia de despedida y el funeral del exlíder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí. Las ceremonias fúnebres para despedir a Jameneí, quien ocupó el cargo desde 1989 hasta su muerte el primer día de la invasión armada estadounidense-israelí, el 28 de febrero, comienzan el 3 de julio y concluirán el día 9.
Las ceremonias fúnebres se desarrollarán en Irán e Irak. Esas son las fechas clave:
El 3 de julio, en Teherán: ceremonia oficial para los jefes de Estado extranjeros y las delegaciones.
Según la Cancillería iraní, se espera la llegada de representantes de 100 países, entre ellos el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, el vicepresidente del Comité Permanente del Parlamento chino, He Wei, así como delegados de Pakistán y la India.
El 4 de julio: comienza el funeral multitudinario. Se espera que asistan entre 15 y 20 millones de personas solo en Teherán.
El 5 de julio, en Teherán: se realizará una oración colectiva por el difunto.
El 6 de julio, en Teherán: tendrá lugar la procesión fúnebre principal.
El 7 de julio, en Qom: se celebrará una procesión fúnebre y una oración.
El 8 de julio, Irak (las ciudades sagradas de los chiíes Náyaf y Kerbala): trasladarán el cuerpo y se llevará a cabo la ceremonia oficial de recepción.
El 9 de julio, en Mashhad: se celebrará la procesión final y entierro en el recinto del Santuario del Imán Reza.
El hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí fue electo como el dirigente supremo de la nación persa, de acuerdo con la agencia local 'Fars' - Sputnik Mundo, 1920, 08.03.2026
Internacional
Irán tiene nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtabá Jameneí?
8 de marzo, 23:05 GMT
El 28 de febrero de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel, junto con las FFAA de EEUU, iniciaron una operación militar denominada Furia Épica contra Irán, alegando el desarrollo por parte de la República Islámica de un programa nuclear.
El ayatolá Jameneí falleció como consecuencia de los bombardeos sobre Teherán el 28 de febrero. Junto con él fallecieron su hija, yerno, nieta y nuera, cuyos féretros se encuentran al lado. Inicialmente, se había planeado celebrar el funeral en marzo, pero las autoridades iraníes decidieron posponerlo debido a la gran cantidad de personas que deseaban despedirse del líder supremo del país.
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