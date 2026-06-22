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Se retirarán sanciones petroleras en un corto plazo, dice canciller iraní tras diálogo con EEUU
Se retirarán sanciones petroleras en un corto plazo, dice canciller iraní tras diálogo con EEUU
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El ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abás Aragchi, dio a conocer los avances de la ronda de conversaciones que tuvo con la delegación... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Aragchi detalló que, gracias a la mediación de las autoridades cataríes y pakistaníes, se tuvieron avances importantes que incluyen el fin de las sanciones petroleras.Asimismo, se habló de la liberación de algunos activos congelados y un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. Para el canciller iraní, la "primera prueba real" de los avances será la desescalada en los ataques en Líbano.
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Se retirarán sanciones petroleras en un corto plazo, dice canciller iraní tras diálogo con EEUU

04:40 GMT 22.06.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaAbás Aragchi, ministro de Exteriores iraní
Abás Aragchi, ministro de Exteriores iraní - Sputnik Mundo, 1920, 22.06.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abás Aragchi, dio a conocer los avances de la ronda de conversaciones que tuvo con la delegación estadounidense.
Aragchi detalló que, gracias a la mediación de las autoridades cataríes y pakistaníes, se tuvieron avances importantes que incluyen el fin de las sanciones petroleras.
Asimismo, se habló de la liberación de algunos activos congelados y un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.
Para el canciller iraní, la "primera prueba real" de los avances será la desescalada en los ataques en Líbano.
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