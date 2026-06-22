https://noticiaslatam.lat/20260622/se-retiraran-sanciones-petroleras-en-un-corto-plazo-dice-canciller-irani-tras-dialogo-con-eeuu-1173995862.html
Se retirarán sanciones petroleras en un corto plazo, dice canciller iraní tras diálogo con EEUU
Se retirarán sanciones petroleras en un corto plazo, dice canciller iraní tras diálogo con EEUU
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El ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abás Aragchi, dio a conocer los avances de la ronda de conversaciones que tuvo con la delegación... 22.06.2026, Sputnik Mundo
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Aragchi detalló que, gracias a la mediación de las autoridades cataríes y pakistaníes, se tuvieron avances importantes que incluyen el fin de las sanciones petroleras.Asimismo, se habló de la liberación de algunos activos congelados y un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán. Para el canciller iraní, la "primera prueba real" de los avances será la desescalada en los ataques en Líbano.
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Se retirarán sanciones petroleras en un corto plazo, dice canciller iraní tras diálogo con EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores del país persa, Abás Aragchi, dio a conocer los avances de la ronda de conversaciones que tuvo con la delegación estadounidense.
Aragchi detalló que, gracias a la mediación de las autoridades cataríes y pakistaníes, se tuvieron avances importantes que incluyen el fin de las sanciones petroleras.
Asimismo, se habló de la liberación de algunos activos congelados y
un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.
Para el canciller iraní, la "primera prueba real" de los avances
será la desescalada en los ataques en Líbano.
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