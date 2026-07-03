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El plan del jefe del Pentágono para reducir la presencia militar de EEUU en Europa encuentra rechazo, informan medios
El plan del jefe del Pentágono para reducir la presencia militar de EEUU en Europa encuentra rechazo, informan medios
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La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la iniciativa de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, de recortar el número de... 03.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-03T12:51+0000
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Hegseth tenía previsto anunciar las reducciones adicionales de las tropas estadounidenses en territorio europeo durante la reunión con los altos mandos militares de la OTAN en Bruselas en junio, indican las publicaciones.Se precisa que el recorte tendría que ir más allá del despliegue cancelado de una brigada blindada en Polonia y de la anterior retirada de una brigada de infantería de Rumanía. Sin embargo, la iniciativa de Hegseth fue rechazada tras ser compartida con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos cargos del Gobierno estadounidense, se indica.Al respecto, el jefe del Pentágono anunció una revisión del despliegue militar estadounidense en Europa que podría prolongarse hasta seis meses.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha acusado en reiteradas ocasiones a los Estados miembros de la OTAN de no gastar lo suficiente en la defensa, al igual que ha manifestado su deseo de reducir la presencia del contingente militar de su país en la región.
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El plan del jefe del Pentágono para reducir la presencia militar de EEUU en Europa encuentra rechazo, informan medios
La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la iniciativa de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, de recortar el número de efectivos militares estadounidenses en Europa, señalan diarios nacionales. Mientras tanto, se planea una revisión del asunto, agregan.
Hegseth tenía previsto anunciar las reducciones adicionales de las tropas estadounidenses en territorio europeo durante la reunión con los altos mandos militares de la OTAN en Bruselas en junio, indican las publicaciones.
Se precisa que el recorte tendría que ir más allá del despliegue cancelado de una brigada blindada en Polonia y de la anterior retirada de una brigada de infantería de Rumanía. Sin embargo, la iniciativa de Hegseth fue rechazada tras ser compartida con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos cargos del Gobierno estadounidense, se indica.
Al respecto, el jefe del Pentágono anunció una revisión del despliegue militar estadounidense en Europa que podría prolongarse hasta seis meses.
Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha acusado en reiteradas ocasiones a los Estados miembros de la OTAN
de no gastar lo suficiente en la defensa, al igual que ha manifestado su deseo de reducir la presencia del contingente militar de su país en la región.