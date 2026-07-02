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EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump

EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump

Sputnik Mundo

Estados Unidos destina más recursos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que cualquier otro miembro, sin embargo, no recibe beneficios a... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T17:34+0000

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Según Trump, su país gastó 999.000 millones de dólares entre 2014 y 2025, frente a los 90.500 millones del Reino Unido, los 66.500 millones de Francia, los 48.800 millones de Italia y los 44.300 millones de Polonia. Otros aliados, entre ellos Alemania, han destinado montos considerablemente menores, agregó.El mandatario estadounidense ha criticado reiteradamente a los Estados europeos por su escasa contribución a las capacidades de la OTAN y ha solicitado a los aliados elevar el gasto en defensa hasta el 5% de su producto interno bruto.

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