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EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump
EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump
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Estados Unidos destina más recursos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que cualquier otro miembro, sin embargo, no recibe beneficios a... 02.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-02T17:34+0000
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Según Trump, su país gastó 999.000 millones de dólares entre 2014 y 2025, frente a los 90.500 millones del Reino Unido, los 66.500 millones de Francia, los 48.800 millones de Italia y los 44.300 millones de Polonia. Otros aliados, entre ellos Alemania, han destinado montos considerablemente menores, agregó.El mandatario estadounidense ha criticado reiteradamente a los Estados europeos por su escasa contribución a las capacidades de la OTAN y ha solicitado a los aliados elevar el gasto en defensa hasta el 5% de su producto interno bruto.
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EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump
Estados Unidos destina más recursos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que cualquier otro miembro, sin embargo, no recibe beneficios a cambio, escribió el presidente estadounidense, Donald Trump, en sus redes sociales. Asimismo, detalló la contribución de algunos países europeos frente a la del Estado norteamericano.
"EEUU gasta mucho más dinero en la OTAN que cualquier otro país, por amplio margen, para protegerlos, sin obtener ningún beneficio por hacerlo", sostuvo.
Según Trump, su país gastó 999.000 millones de dólares entre 2014 y 2025, frente a los 90.500 millones del Reino Unido, los 66.500 millones de Francia, los 48.800 millones de Italia y los 44.300 millones de Polonia. Otros aliados, entre ellos Alemania, han destinado montos considerablemente menores, agregó.
El mandatario estadounidense ha criticado reiteradamente a los Estados europeos por su escasa contribución a las capacidades de la OTAN y ha solicitado a los aliados elevar el gasto en defensa hasta el 5% de su producto interno bruto.