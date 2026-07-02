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La mayor ganancia de Trump en el primer año de este mandato llegó desde las criptomonedas

La mayor ganancia de Trump en el primer año de este mandato llegó desde las criptomonedas

Sputnik Mundo

El informe financiero del mandatario estadounidense revela un fuerte incremento en sus ingresos, impulsado principalmente por negocios relacionados con activos... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T06:42+0000

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Las criptomonedas se convirtieron en la principal fuente de ganancias del presidente Donald Trump, ello durante el primer año de su actual mandato, luego de que su declaración financiera anual revelara ingresos superiores a los 1.400 millones de dólares provenientes de negocios vinculados con activos digitales.De acuerdo con el informe financiero obligatorio, el republicano obtuvo alrededor de 635 millones de dólares en regalías de la entidad Celebration Coins, asociada con la criptomoneda meme $TRUMP, además de más de 500 millones de dólares generados por World Liberty Financial, empresa de divisas digitales fundada por sus hijos junto con familiares del enviado especial Steve Witkoff.La Casa Blanca rechazó que exista algún conflicto de interés y reiteró que los negocios del presidente permanecen bajo un fideicomiso administrado por sus hijos. La subsecretaria de prensa, Anna Kelly, aseguró que ni Trump ni su familia han utilizado la Presidencia para obtener beneficios personales y defendió la estrategia del gobierno para impulsar el desarrollo de la industria de las criptomonedas.El propio mandatario afirmó que no participa en la administración de sus inversiones personales y atribuyó el crecimiento de su patrimonio al buen desempeño de los mercados financieros. Además, recordó que obtuvo importantes ingresos antes de regresar a la Casa Blanca y aseguró que terceros son quienes administran sus activos.La revelación representa un giro respecto a la postura que Trump mantenía hace unos años, cuando calificó al bitcóin como una "estafa". Sin embargo, durante su campaña presidencial prometió convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas" y, tras asumir nuevamente el cargo, firmó diversas medidas para favorecer el crecimiento del sector.Especialistas en ética gubernamental cuestionaron la magnitud de las ganancias obtenidas. Richard Painter, exasesor ético de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, calificó la situación como un evidente conflicto de interés, mientras que analistas financieros señalaron que el enfoque de Trump contrasta con el de presidentes anteriores que se desprendieron de sus negocios antes de asumir el cargo.Además de los activos digitales, el mandatario reportó ingresos por sus clubes de golf, licencias de productos con la marca Trump —como relojes, Biblias, fragancias y zapatillas deportivas—, así como recursos obtenidos por acuerdos legales con diversas empresas tecnológicas y medios de comunicación. Según medios occidentales, el auge de sus negocios relacionados con criptomonedas ha elevado significativamente su fortuna, consolidándolos como el principal motor de crecimiento de su patrimonio durante el último año.

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