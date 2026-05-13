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Megaoperativos y detenciones masivas: Kast busca responder a la demanda de seguridad en Chile

Megaoperativos y detenciones masivas: Kast busca responder a la demanda de seguridad en Chile

Sputnik Mundo

El Gobierno de Chile inició una serie de megaoperativos policiales y detuvo a casi 7.000 personas desde la asunción de José Antonio Kast. Expertos consultados... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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Con el mejoramiento de la seguridad pública como uno de sus estandartes, el presidente chileno inició su segundo mes de gestión con un "megaoperativo" policial en varias regiones del país que, además de arrojar cientos de chilenos e inmigrantes detenidos, promete convertirse en una constante durante los próximos cuatro años en la nación sudamericana.Según informó el propio Gobierno chileno, Carabineros y la Policía De Investigaciones (PDI) desplegó entre el 6 y 7 de mayo 1.675 funcionarios en nueve ciudades del país —Santiago, Arica, Iquique, Valparaíso, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción—, seleccionadas a partir de "análisis de datos policiales".La intervención permitió la realización de más de 8.500 "controles preventivos" y más de 1.000 "fiscalizaciones" a personas y viviendas de esas ciudades. Como resultado, el Ministerio de Seguridad chileno reportó haber decomisado más de nueve kilos de drogas, siete armas de fuego y casi 50 vehículos utilizados con fines delictivos.Además, el operativo permitió a las autoridades la detención de 459 personas. Si bien muchos fueron detenidos porque tenían requisitorias de la Justicia pendientes, los agentes también detuvieron a personas con situación migratoria irregular. De hecho, el portal Emol consignó que 236 de los detenidos eran extranjeros y que el 46% de ellos tenían nacionalidad venezolana."Estos operativos seguirán durante todo este Gobierno, implementando estrategias para ello", aseguró la ministra de Seguridad chilena, Trinidad Steinert, destacando que desde el inicio del Gobierno de Kast el 11 de marzo, las fuerzas de seguridad chilenas ya detuvieron a cerca de 7.000 personas en operativos de este tipo.Para el experto, el Gobierno de Kast es consciente de que un campo como la seguridad pública —uno de los pilares del discurso de campaña que permitió al líder del Partido Republicano ganar las elecciones de 2025— requiere de una "agenda invisible" como la asignación de recursos o medidas de largo plazo. Este tipo de megaoperativos permiten, según el entrevistado, "darle visibilidad a lo que se está haciendo".¿Una solución contra el crimen organizado?En diálogo con Sputnik, el expolicía y experto chileno en seguridad Eduardo Labarca coincidió en que este tipo de operativos sirve principalmente "como señal" de que el discurso sobre mayor seguridad que caracteriza a la gestión de Kast tiene su correlato en la realidad. "Hay un mensaje a la ciudadanía de que no va a haber impunidad para aquellas personas que están con algún requerimiento de la Justicia", acotó.En efecto, gran cantidad de los detenidos desde la asunción de Kast están relacionados a personas que ya habían sido procesados por la Justicia chilena pero que no podían ser ubicados por las autoridades para obligarlos a cumplirlas. A marzo de 2026, el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia del país registraba a más de 37.000 personas en esta situación.Para el experto, los operativos son efectivos para alcanzar "al primer y segundo escalón del crimen organizado", es decir, a "los soldados" de los grupos criminales que se encargan de la operación en las calles. Si bien alcanzar a los cabecillas implica "investigaciones largas" que también sigan su "ruta del dinero", Labarca defendió la utilidad de "sacar de circulación cinco, diez o 1.000 delincuentes" y hacerlos cumplir condena.Si bien el experto reconoció que los megaoperativos policiales se realizan en Chile desde hace al menos treinta años, advirtió que el Gobierno de Kast busca mostrar "distintas formas de ver el combate a la delincuencia", en contraste con gestiones anteriores como la de Gabriel Boric (2022-2026).El problema se vuelve todavía más delicado en el caso de los extranjeros, ya que muchos de los considerados prófugos son migrantes que ingresaron por pasos fronterizos no habilitados. La situación de estas personas también es parte importante de la plataforma de seguridad de Kast, que desde su asunción ha buscado incrementar los controles en la frontera norte y promovido que la migración irregular deje de ser considerada una falta para convertirse en un delito penal, con sanciones que podrían llegar a la cárcel.Labarca señaló que este tipo de migración ha llevado a que Carabineros terminan haciendo "detenciones de personas que no existen", dado que, al ingresar por pasos no habilitados, son migrantes que ni siquiera obtuvieron documentos de identidad en el sistema chileno. En muchos de estos casos, el Estado chileno toma las huellas de los migrantes y hace la consulta a su país de origen sin obtener respuesta. Esto es lo que sucede, señaló el experto, con muchos migrantes provenientes de Venezuela.El analista en seguridad remarcó que la administración Kast busca actuar de manera diferente a sus antecesores con este tema. Una demostración de eso puede verse en el caso de un ciudadano argentino de 31 años que en el mes de marzo participó de una manifestación estudiantil en Santiago y que, detenido en el marco de un operativo contra "desórdenes públicos graves", acabó siendo devuelto a Argentina apenas un mes después. La necesidad de resultadosDe todos modos, el actual Gobierno chileno deberá aprender a lidiar con las expectativas de los chilenos. Para Munita, es difícil pensar que el actual inquilino de La Moneda podrá "hacer milagros" u obtener resultados concretos en materia de seguridad en tan solo dos meses de gestión.Por ese motivo, la Administración Kast se enfrenta al desafío de exhibir resultados visibles con este tipo de megaoperativos o nuevas formas de mostrar las estadísticas. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es exhibir un cambio de tendencia, un golpe de timón", sostuvo el analista político.Con esa preocupación, el Gobierno chileno comenzó a publicar a mediados de abril "reportes semanales de homicidios" que permitieron al Ministerio de Seguridad mostrar reducciones significativas en las muertes de una semana a otra.El nuevo método estadístico despertó algunos recelos de expertos en materia de seguridad, que consideraron que la frecuencia semanal no es la más adecuada para este tipo de guarismos. "Hay que ser muy cauteloso cuando se comunican cifras porque a veces se puede generar el efecto contrario al que se quiere", apuntó Munita, reafirmando que el equipo de Kast debería "pensar dos o tres veces las cifras que se quieren publicar para evitar errores o desmentidos posteriores".

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