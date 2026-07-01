https://noticiaslatam.lat/20260701/tras-polonia-chequia-plantea-retirar-a-zelenski-los-galardones-estatales-1174125559.html

Tras Polonia, Chequia plantea retirar a Zelenski los galardones estatales

Tras Polonia, Chequia plantea retirar a Zelenski los galardones estatales

Sputnik Mundo

El diputado del Parlamento checo del partido SPD, Jindrich Rajchl, propuso despojar a Volodímir Zelenski de la Orden del León Blanco, la máxima condecoración... 01.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-01T18:35+0000

2026-07-01T18:35+0000

2026-07-01T18:35+0000

internacional

política

volodímir zelenski

stepán bandera

ucrania

república checa

ejército insurgente ucraniano (upa)

partido socialdemócrata de alemania (spd)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/01/1174125381_551:298:3072:1716_1920x0_80_0_0_67c444cfdf54f62fabe90810c3481e76.jpg

Destacó que la decisión del presidente polacoKarol Nawrocki, quien anteriormente retiró a Zelenski la Orden del Águila Blanca, contó con el apoyo de todas las fuerzas políticas de Polonia.Rajchl enfatizó que una persona que da nombres de formaciones nazis a unidades militares no puede ostentar la máxima condecoración de Chequia.La Operación B fue una operación militar cuyo objetivo era contrarrestar a los destacamentos de la UPA*, que realizaban incursiones hacia Austria y Alemania Occidental a través del territorio de Checoslovaquia. Durante la operación, unidades del Ejército checoslovaco y destacamentos de la Seguridad Nacional eliminaron a decenas de los seguidores de Bandera y capturaron a más de 200 personas. Solo una quinta parte de la composición original logró llegar a la zona de ocupación estadounidense.El 28 de junio, Volodímir Zelenski anunció la presentación ante el Parlamento de un proyecto de ley para crear el Panteón Nacional Ucraniano. Se prevé que en él también se incluya a la UPA*. En Polonia, esta decisión fue calificada de provocación.Al finales de mayo, Zelenski participó en la reinhumación de los restos de uno de los líderes de la OUN-UPA* Andrí Mélnik, y de su esposa, en la región de Kiev. Además, otorgó el nombre de "Héroes de la UPA*" a una unidad de las FFAA ucranianas.Tras estos actos, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, privó a Zelenski de la máxima condecoración polaca, la Orden del Águila Blanca, por la glorificación de figuras de la UPA*. Posteriormente, varios políticos ucranianos renunciaron a sus condecoraciones polacas.Anteriormente, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, había declarado que Ucrania planea construir un "panteón" integrado por representantes de diversas organizaciones nacionalistas ucranianas.* La Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y el Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) están proscritos en Rusia por ser extremistas.

https://noticiaslatam.lat/20260630/traidores-convertidos-en-heroes-heroes-convertidos-en-traidores-como-kiev-borra-el-pasado-y-1174114044.html

ucrania

república checa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, volodímir zelenski, stepán bandera, ucrania, república checa, ejército insurgente ucraniano (upa), partido socialdemócrata de alemania (spd)