https://noticiaslatam.lat/20260605/cooperacion-mutuamente-beneficiosa-cuba-se-ofrece-para-conectar-a-la-uee-y-los-brics-con-1173750036.html

"Cooperación mutuamente beneficiosa": Cuba se ofrece para conectar a la UEE y los BRICS con Latinoamérica y el Caribe

"Cooperación mutuamente beneficiosa": Cuba se ofrece para conectar a la UEE y los BRICS con Latinoamérica y el Caribe

Sputnik Mundo

La Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en el noroeste de Cuba, puede ser un puente para conectar los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) y el... 05.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-05T07:18+0000

2026-06-05T07:18+0000

2026-06-05T07:22+0000

américa latina

rusia

cuba

unión económica euroasiática

brics

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/08/19/1143035657_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_fc2c358e0005d8929f40a64996ad7803.jpg

En sus palabras, La Habana ve importantes oportunidades para desarrollar la cooperación económica práctica entre estas regiones. Así, no se trata solo del comercio, sino también de la colaboración en los ámbitos de la sanidad, las biotecnologías, la biofarmacia, el turismo y la logística, destacó.La UEE es una alianza integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, mientras que Cuba, Irán, Moldavia y Uzbekistán participan como países observadores.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación.

https://noticiaslatam.lat/20260604/las-empresas-rusas-dispuestas-a-invertir-en-proyectos-en-cuba-declara-el-vice-primer-ministro-ruso-1173732028.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, cuba, unión económica euroasiática, brics