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"Cooperación mutuamente beneficiosa": Cuba se ofrece para conectar a la UEE y los BRICS con Latinoamérica y el Caribe
"Cooperación mutuamente beneficiosa": Cuba se ofrece para conectar a la UEE y los BRICS con Latinoamérica y el Caribe
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La Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en el noroeste de Cuba, puede ser un puente para conectar los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) y el... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, La Habana ve importantes oportunidades para desarrollar la cooperación económica práctica entre estas regiones. Así, no se trata solo del comercio, sino también de la colaboración en los ámbitos de la sanidad, las biotecnologías, la biofarmacia, el turismo y la logística, destacó.La UEE es una alianza integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, mientras que Cuba, Irán, Moldavia y Uzbekistán participan como países observadores.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación.
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"Cooperación mutuamente beneficiosa": Cuba se ofrece para conectar a la UEE y los BRICS con Latinoamérica y el Caribe

07:18 GMT 05.06.2026 (actualizado: 07:22 GMT 05.06.2026)
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La Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en el noroeste de Cuba, puede ser un puente para conectar los países de la Unión Económica Euroasiática (UEE) y el grupo BRICS con América Latina y el Caribe, declaró a Sputnik la viceministra cubana de Relaciones Exteriores Anayansi Rodríguez.
"Nuestra Zona Especial de Desarrollo de Mariel tiene grandes potencialidades para convertirse en un hub logístico que pueda ser beneficioso como puente, incluso, entre los países de la UEE o de los BRICS y América Latina y el Caribe", enfatizó la vicecanciller.
En sus palabras, La Habana ve importantes oportunidades para desarrollar la cooperación económica práctica entre estas regiones. Así, no se trata solo del comercio, sino también de la colaboración en los ámbitos de la sanidad, las biotecnologías, la biofarmacia, el turismo y la logística, destacó.
"Creemos, es imprescindible para países como Cuba, pero que también es muy fructífera para los miembros de estas agrupaciones", subrayó.
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La UEE es una alianza integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, mientras que Cuba, Irán, Moldavia y Uzbekistán participan como países observadores.
El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024 y de Indonesia en enero de 2025.
A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta agrupación.
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