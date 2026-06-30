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"Nadie es dueño de América del Sur": Lula llama a fortalecer la autonomía regional frente a las amenazas de dependencia externa

"Nadie es dueño de América del Sur": Lula llama a fortalecer la autonomía regional frente a las amenazas de dependencia externa

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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, reivindicó la necesidad de proteger la soberanía de América del Sur, al intervenir en la cumbre de jefes de... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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En su intervención, el mandatario brasileño insistió en la importancia de que los países del bloque sean menos dependientes del exterior. Para ello, defendió que el Pix —el exitoso sistema público de pagos electrónicos impulsado por Brasil y de gran adhesión popular— puede ser un modelo exportable.El Pix, impulsado hace unos años por el Banco Central de Brasil, se ha convertido en un fenómeno de masas y ahora está en el centro de la mira del Gobierno de EEUU. Washington lo considera una competencia desleal, ya que está generando enormes pérdidas a gigantes como Visa, Mastercard y Google Pay.Recientemente, la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) usó el caso del Pix para argumentar la necesidad de imponer nuevos aranceles a las exportaciones de productos brasileños a EEUU.Fundado el 26 de marzo de 1991, el Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 2023 se incorporó Bolivia como miembro pleno, mientras que Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam tienen estatus de Estados asociados.La alianza comercial representa a 250 millones de personas y concentra más del 75% del producto interno bruto (PIB) sudamericano.

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