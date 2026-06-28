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Hay 34% más consumidores de drogas en el mundo que en 2014, alerta la ONU

Hay 34% más consumidores de drogas en el mundo que en 2014, alerta la ONU

Sputnik Mundo

El consumo mundial de drogas aumentó 34% en la última década y alcanzó a 331 millones de personas en 2024, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la... 28.06.2026, Sputnik Mundo

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El reporte advierte que el consumo de estupefacientes continúa siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel global y señala que 63 millones de personas padecen trastornos relacionados con el consumo de drogas, principalmente de opioides, mientras el acceso a tratamientos especializados sigue siendo limitado.De acuerdo con el informe, el cannabis se mantuvo como la droga más consumida durante 2024, con 256 millones de usuarios; seguido por los opioides, con 63 millones de consumidores, la cocaína, con 25 millones y el éxtasis, con 21 millones.En 2021, el consumo de drogas estuvo relacionado con casi 28 millones de años de vida ajustados por discapacidad y alrededor de medio millón de muertes prematuras, lo que refleja el impacto sanitario de este fenómeno, según la UNODC.El documento también destaca que solo una de cada 12 personas con trastornos por consumo de drogas recibió atención médica durante 2024. La cobertura fue aún menor entre las mujeres, de las cuales únicamente el 5,5% accedió a tratamiento, frente al 13,6% de los hombres.El informe advierte sobre la creciente presencia de nuevas sustancias psicoactivas en el mercado ilegal. Durante 2024 se identificaron 755 compuestos de este tipo, de los cuales 118 fueron detectados por primera vez.La ONU señaló que las restricciones impuestas a la producción de opio en Afganistán desde 2022 han favorecido la expansión de opioides sintéticos, como el fentanilo, los nitazenos y las orfinas, lo que podría modificar de forma permanente el mercado mundial de estas sustancias.Asimismo, el organismo reportó un crecimiento sostenido en la producción de cocaína, que superó las 4.000 toneladas de droga pura en 2024, más de cuatro veces el volumen estimado hace diez años, impulsado por el aumento de la superficie cultivada y de la productividad.El informe también documenta un incremento promedio anual de 13% en los decomisos de metanfetaminas, especialmente en Asia Oriental y Sudoriental, América del Norte, África Occidental y Meridional, así como Asia Sudoccidental.El documento informó además que el consumo mundial de cannabis creció 40% en la última década y que la expansión de su cultivo permitió identificar 57 países o territorios como origen de decomisos entre 2015 y 2024, frente a solo 11 registrados una década antes.En el plano regional, la UNODC advirtió que América Latina continúa registrando los mayores niveles de violencia criminal vinculada al narcotráfico, mientras que Europa enfrenta un aumento de los delitos relacionados con el mercado de la cocaína.El organismo concluyó que la expansión del mercado de drogas mantiene una estrecha relación con la violencia, la delincuencia organizada y factores sociales como la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y la exclusión, por lo que llamó a fortalecer las políticas de prevención, tratamiento y cooperación internacional.

https://noticiaslatam.lat/20250924/alertan-sobre-un-posible-incremento-del-consumo-de-fentanilo-en-ciudades-fronterizas-mexicanas-1166808831.html

https://noticiaslatam.lat/20260514/la-estrategia-antidrogas-de-eeuu-no-se-sostiene-en-los-hechos-y-le-pasa-el-costo-a-paises-como-1173433067.html

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