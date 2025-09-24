Alertan sobre un posible incremento del consumo de fentanilo en ciudades fronterizas mexicanas

"Le falta para llegar a los números como en Estados Unidos; todavía no se llega a esos extremos. Ha escalado entre 15 y 20% el consumo de hace dos años para acá", declaró de forma anónima a El Universal un integrante de un centro de rehabilitación ubicado en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora (noreste).Según el testimonio citado, los jóvenes adictos consumen el opiáceo que ya no llega a EEUU, pero muchos lo ingieren sin saberlo porque lo mezclan con otro tipo de drogas como metanfetamina, heroína, anfetaminas y cristal."Es poca la gente que llega aquí diciendo que consumió fentanilo, pero muchos no se dan cuenta de que lo [toman] porque viene mezclado. Nosotros nos dedicamos a dar tratamientos y ahorita la situación en San Luis Río Colorado está caliente y preferimos llevar la fiesta en paz", declaró el testimonio de El Universal.El director del Servicio Médico Forense de Baja California (noreste), César Raúl González Vaca, afirmó que Mexicali es la ciudad donde más fentanilo se consume, incluso más que en Tijuana donde el 59% de los cuerpos que llegan al servicio forense presentan algún tipo de droga.El especialista considera que estos datos hablan de dos escenarios posibles: este tipo de drogas está circulando en las calles y se usan activamente, o se está consumiendo sin que las personas lo sepan.La cofundadora de Integración Social Verter, Lourdes Angulo Corral, encargada de coordinar los programas para jóvenes adictos, sostiene que desde 2019 comenzaron a notar la presencia de fentanilo en heroína, a través de pruebas con tiras rápidas."[En 2019] prácticamente de 10 pruebas que hacíamos, cuatro salían positivas a fentanilo y de ahí fue aumentando. Al siguiente año, ya era 50% y en este momento 100% de las sustancias opioides que analizamos salen positivas a fentanilo", declaró Angulo Corral.Sin embargo, la cofundadora de Integración Social Verte aclara que desde 2018 se comenzó a detectar el consumo de fentanilo en ciudades fronterizas, pero las autoridades se han limitado a negar esta situación y promover campañas de prevención."Un consumo alto de opioides inyectados lo vamos a encontrar principalmente en las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez y otras localidades como Hermosillo que, aunque no son [colindan con EEUU] tienen experiencia hablando del consumo de estas sustancias", comentó el especialista.
Organizaciones civiles que brindan apoyo a personas adictas en la frontera norte de México advierten que el consumo de fentanilo ha crecido en los últimos años, principalmente porque se mezclan con otras drogas sintéticas.
"Le falta para llegar a los números como en Estados Unidos; todavía no se llega a esos extremos. Ha escalado entre 15 y 20% el consumo de hace dos años para acá", declaró de forma anónima a El Universal un integrante de un centro de rehabilitación ubicado en San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora (noreste).
Según el testimonio citado, los jóvenes adictos consumen el opiáceo que ya no llega a EEUU, pero muchos lo ingieren sin saberlo porque lo mezclan con otro tipo de drogas como metanfetamina, heroína, anfetaminas y cristal.
"Es poca la gente que llega aquí diciendo que consumió fentanilo, pero muchos no se dan cuenta de que lo [toman] porque viene mezclado. Nosotros nos dedicamos a dar tratamientos y ahorita la situación en San Luis Río Colorado está caliente y preferimos llevar la fiesta en paz", declaró el testimonio de El Universal.
El director del Servicio Médico Forense de Baja California (noreste), César Raúl González Vaca, afirmó que Mexicali es la ciudad donde más fentanilo se consume, incluso más que en Tijuana donde el 59% de los cuerpos que llegan al servicio forense presentan algún tipo de droga.
"Aquí en Mexicali, 50% de los cuerpos nos sale positivo a alguna droga de abuso, como marihuana, anfetamina, metanfetaminas, cocaína y benzodiacepina más fentanilo. El fentanilo anda alrededor de 20%, que ya es alto", declaró González Vaca.
El especialista considera que estos datos hablan de dos escenarios posibles: este tipo de drogas está circulando en las calles y se usan activamente, o se está consumiendo sin que las personas lo sepan.
La cofundadora de Integración Social Verter, Lourdes Angulo Corral, encargada de coordinar los programas para jóvenes adictos, sostiene que desde 2019 comenzaron a notar la presencia de fentanilo en heroína, a través de pruebas con tiras rápidas.
Sin embargo, la cofundadora de Integración Social Verte aclara que desde 2018 se comenzó a detectar el consumo de fentanilo en ciudades fronterizas, pero las autoridades se han limitado a negar esta situación y promover campañas de prevención.
"Un consumo alto de opioides inyectados lo vamos a encontrar principalmente en las ciudades fronterizas como Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez y otras localidades como Hermosillo que, aunque no son [colindan con EEUU] tienen experiencia hablando del consumo de estas sustancias", comentó el especialista.
