https://noticiaslatam.lat/20260514/la-estrategia-antidrogas-de-eeuu-no-se-sostiene-en-los-hechos-y-le-pasa-el-costo-a-paises-como-1173433067.html

EEUU "le pasa el costo" a México y otros países en lugar de atender su propio problema de drogas

EEUU "le pasa el costo" a México y otros países en lugar de atender su propio problema de drogas

Sputnik Mundo

Estados Unidos ha presentado su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, la cual pone especial énfasis en México, país que, desde la visión de... 14.05.2026, Sputnik Mundo

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La estrategia presentada en días pasados por la Administración Trump fue aplaudida por el Gobierno de México, quien destacó que, por primera vez, el país norteamericano reconoce que hay un problema grave de salud pública en el consumo de drogas entre la sociedad estadounidense. Asimismo, el canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, señaló que la cooperación y coordinación con México es parte central de esa estrategia. Sin embargo, el consumo masivo de drogas en EEUU es un problema de antaño. Y aunque de acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU, las muertes por sobredosis disminuyeron en comparación a años previos al registrarse alrededor de 71.000, las cifras de decesos por consumo de estupefacientes siguen siendo elevadas. Palabras que no se sostienen en los hechosEl consultor en temas de seguridad, David Saucedo, dice en entrevista con Sputnik que durante décadas EEUU ha sido un país omiso al atender el consumo de drogas entre su población y, según él, la flamante estrategia de la Administración Trump no parece ser la excepción. "No hay métricas de éxito. Año con año, según cifras del sistema de salud de EEUU, hay un incremento de la base de consumo. Entonces, no parece haber una estrategia en EEUU para contener el consumo de drogas ilícitas", agrega.Con él coincide el doctor en Ciencia Política y experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, quien recordó que ha sido esta misma omisión en cuanto a prevención y políticas públicas sanitarias y farmacológicas las que generaron la más reciente crisis de consumo en EEUU enfocada en el fentanilo. "EEUU sólo pone la presión diplomática"La nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 podría verse como una continuación de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU que presentó Washington a finales del año pasado, ya que, igualmente, pone especial atención en América Latina y en "combatir el crimen organizado", que fue una de las grandes promesas de campaña de Donald Trump, señala Oliva Posada. Al respecto, Saucedo recalcó que la estrategia se centra en el consumo problemático de una sola droga, que es el fentanilo; sin embargo, advirtió que el foco del problema no está en México. Por su parte, el Gobierno de Xi Jinping ha negado categóricamente que su país esté implicado en la fabricación o el trasiego de esta sustancia, y ha reafirmado en varias ocasiones su compromiso con el combate al narcotráfico global. "EEUU no se puede enfrentar a China, en todo caso el costo es más alto, pero sí se pueden enfrentar a México", sostiene Saucedo. México como la fuente de problemas de EEUU, según TrumpA todo lo anterior se suma, dijo, una aversión que podría ser incluso personal por parte de Washington y su equipo más cercano hacia México. De acuerdo con el experto y consultor en temas de seguridad nacional e internacional, en su nueva estrategia antidrogas, Washington no muestra tener propiamente una metodología para el combate al crimen organizado en su propio territorio ni presupuesto en materia de salud ni seguridad pública, cuya cantidad ha permanecido en mínimos desde hace una década. Eso, dijo, es un déficit claro en el reciente documento presentado por la Administración Trump, que aunque incluso hacen mención del contrabando de armas de EEUU a México y las cuales alimentan a los propios grupos del narcotráfico que Washington catalogó como terroristas, lo cierto es que no se enuncian acciones concretas para remediarlo.

https://noticiaslatam.lat/20230505/voracidad-por-las-drogas-y-corrupcion-en-eeuu-lo-que-hay-detras-de-la-crisis-de-fentanilo-1138978011.html

https://noticiaslatam.lat/20251024/1167854272.html

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