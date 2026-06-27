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Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país

Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país

Sputnik Mundo

El Gobierno de Argentina envió a Venezuela una misión humanitaria para colaborar en las labores de rescate tras el doble terremoto que azotó al país... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T11:29+0000

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El vocero presidencial anunció el envío de dos aviones con 76 brigadistas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano, así como alimentos, medicamentos y equipamientos de emergencia. Entre los elementos desplegados se encuentran personal médico y militar, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores, además de dos plantas potabilizadoras de agua y otros equipos de asistencia humanitaria.El pasado 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Caracas y varias regiones de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, se reportaron casi 1.000 fallecidos y más de 3.300 heridos.El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural por los daños registrados, causa por la que las autoridades venezolanas ordenaron la militarización de la región para atender las secuelas de la catástrofe.

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