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Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país
Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país
Sputnik Mundo
El Gobierno de Argentina envió a Venezuela una misión humanitaria para colaborar en las labores de rescate tras el doble terremoto que azotó al país... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T11:29+0000
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El vocero presidencial anunció el envío de dos aviones con 76 brigadistas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano, así como alimentos, medicamentos y equipamientos de emergencia. Entre los elementos desplegados se encuentran personal médico y militar, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores, además de dos plantas potabilizadoras de agua y otros equipos de asistencia humanitaria.El pasado 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Caracas y varias regiones de Venezuela, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, se reportaron casi 1.000 fallecidos y más de 3.300 heridos.El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural por los daños registrados, causa por la que las autoridades venezolanas ordenaron la militarización de la región para atender las secuelas de la catástrofe.
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Argentina envía ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble terremoto que golpeó al país
El Gobierno de Argentina envió a Venezuela una misión humanitaria para colaborar en las labores de rescate tras el doble terremoto que azotó al país latinoamericano el 24 de junio, anunció el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, en su cuenta de X. También detalló la integración de la asistencia.
"Se desplegaron las Fuerzas Armadas desde la Base Aérea de El Palomar en el marco de una operación de asistencia humanitaria frente a las devastaciones provocadas por los terremotos en La Guaira, Venezuela", escribió.
El vocero presidencial anunció el envío de dos aviones con 76 brigadistas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano, así como alimentos, medicamentos y equipamientos de emergencia. Entre los elementos desplegados se encuentran personal médico y militar, expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores, además de dos plantas potabilizadoras de agua y otros equipos de asistencia humanitaria.
El pasado 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron Caracas y varias regiones de Venezuela
, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Hasta el momento, se reportaron
casi 1.000
fallecidos y más de 3.300
heridos.
El estado de La Guaira fue declarado zona de desastre natural por los daños registrados, causa por la que las autoridades venezolanas ordenaron la militarización
de la región para atender las secuelas de la catástrofe.