Boric comienza a despedirse de su Gobierno, ¿pensando en volver en 2029?

El presidente chileno, Gabriel Boric, apostó por un discurso "equilibrado" y con anuncios con "poco impacto" práctico en su última alocución ante el Congreso... 03.06.2025

Con una popularidad baja y pocas chances de influir en una victoria de la izquierda en las elecciones de noviembre, Boric centró su último discurso ante el Congreso chileno en repasar algunos de los logros de su gestión y revitalizar algunas banderas de su sector político para, quizás, dejar abierta la posibilidad de un retorno en 2029.Como cada año, el presidente chileno debe dirigirse hacia el Congreso el 1 de junio para repasar las actuaciones del Poder Ejecutivo durante el último año. La edición de 2025 marcó su última aparición de este tipo; entregará el poder el 11 de marzo de 2026 a quien resulte ganador en las elecciones de este año.Por ese motivo, el mandatario dedicó gran parte de la instancia a resaltar algunos logros de su gestión como la reforma de pensiones, la jornada laboral de 40 horas semanales o la estrategia nacional del litio, pero también aprovechó para recordar que asumió el poder en 2022, "después de una de las movilizaciones más grandes de la historia reciente" en relación al estallido social de 2019, a lo que siguió "una pandemia que trastocó las prioridades de todos los gobiernos del mundo".En otro tramo del discurso, Boric lanzó algunos anuncios, como su intención de promover la despenalización del aborto, prohibir la importación de productos producidos en "territorios ilegalmente ocupados" por Israel o transformar el penal de Punta Peuco —destinado a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)— en una cárcel "común".De esto, muchos no estaban en el plan inicial del Gobierno o se hicieron "en una dirección muy distinta a la que su sector político hubiera pensado" como, por ejemplo, la reforma de pensiones que no eliminó a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como había planteado inicialmente.Para Mella, tanto el repaso de logros del Gobierno como la buena contextualización hecha por el mandatario sobre "el momento histórico en el cual le tocó gobernar" abonaron un discurso "bien equilibrado" que pudo mejorar la imagen del presidente ante los chilenos. De hecho, una encuesta de la consultora Cadem realizada luego del discurso indica que la aprobación del mandatario subió de 27% a 32% luego de la Cuenta Pública. El dato le otorga un mejor desempeño que el que obtuvieron su antecesor Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) tras sus últimos discursos.¿Boric sueña con otro mandato?Si bien el analista consideró que los anuncios hechos por el actual presidente chileno ante el Congreso "tienen poco impacto práctico" porque no generarán grandes modificaciones o serán difíciles de aprobar en los meses que le restan de gestión, estimó que pueden ser interpretados como "gestos" de mantener su alineamiento original hacia la izquierda y en favor del Frente Amplio, el partido político que congrega a su núcleo político más cercano.Es que, si bien Boric no puede presentarse a una reelección en este período, sí estaría habilitado para volver a pugnar por el Gobierno en los comicios de 2029, quizás con mejores chances que las que la izquierda chilena tiene en la actualidad. En ese sentido, el politólogo recordó que la historia reciente del país sudamericano muestra que "ha existido una alternancia" marcada entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera que genera "razones para pensar que, si hoy la primera chance la tiene la oposición, en cuatro años más podría haber una izquierda o una centroizquierda más competitiva".Para Mella, es con esa intención que el mandatario puede haber decidido hacer anuncios como el bloqueo a importaciones de Israel o el cierre de Punta Peuco, cuando esas decisiones no tendrán efectos prácticos, ya que Chile no compra productos de esos territorios y el penal está al tope de su capacidad por lo que no recibirá presos comunes. El anuncio de la despenalización del aborto, incluso, podría "colocarle un techo de crecimiento a la candidatura que resulte de la interna oficialista de junio".

