https://noticiaslatam.lat/20260601/kast-anuncia-plan-para-la-expulsion-de-migrantes-de-chile-sin-perder-de-vista-la-dimension-humana-1173699104.html

Kast anuncia plan para la expulsión de migrantes de Chile "sin perder de vista la dimensión humana"

Kast anuncia plan para la expulsión de migrantes de Chile "sin perder de vista la dimensión humana"

Sputnik Mundo

En su primera rendición de cuentas ante el Congreso, que el calendario político chileno establece debe ocurrir el 1 de junio de cada año, el presidente José... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T23:13+0000

2026-06-01T23:13+0000

2026-06-01T23:13+0000

américa latina

sociedad

seguridad

josé antonio kast

chile

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/01/1173698949_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9a2fd968ba2b7634a46c0d39046cfac2.jpg

Como principal novedad en la materia, el mandatario anunció la puesta en marcha del "Plan Retorno", una estrategia diseñada específicamente para acelerar la salida de extranjeros en situación irregular. Kast enfatizó que esta iniciativa refuerza el compromiso prioritario de su programa de Gobierno para frenar los flujos de migración ilegal y restablecer el orden en los pasos fronterizos del país, reportando un incremento sostenido tanto en las expulsiones como en los abandonos voluntarios del territorio nacional desde su llegada al poder el pasado 11 de marzo.

https://noticiaslatam.lat/20260528/tasa-de-nacimientos-en-chile-cae-un-47-en-tres-decadas-1173627226.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, seguridad, josé antonio kast, chile