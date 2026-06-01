Kast anuncia plan para la expulsión de migrantes de Chile "sin perder de vista la dimensión humana"

Como principal novedad en la materia, el mandatario anunció la puesta en marcha del "Plan Retorno", una estrategia diseñada específicamente para acelerar la salida de extranjeros en situación irregular. Kast enfatizó que esta iniciativa refuerza el compromiso prioritario de su programa de Gobierno para frenar los flujos de migración ilegal y restablecer el orden en los pasos fronterizos del país, reportando un incremento sostenido tanto en las expulsiones como en los abandonos voluntarios del territorio nacional desde su llegada al poder el pasado 11 de marzo.
En su primera rendición de cuentas ante el Congreso, que el calendario político chileno establece debe ocurrir el 1 de junio de cada año, el presidente José Antonio Kast defendió su política de seguridad y control fronterizo implementada desde el inicio de su Administración.
Como principal novedad en la materia, el mandatario anunció la puesta en marcha del "Plan Retorno", una estrategia diseñada específicamente para acelerar la salida de extranjeros en situación irregular.
Kast enfatizó que esta iniciativa refuerza el compromiso prioritario de su programa de Gobierno para frenar los flujos de migración ilegal y restablecer el orden en los pasos fronterizos del país, reportando un incremento sostenido tanto en las expulsiones como en los abandonos voluntarios del territorio nacional desde su llegada al poder el pasado 11 de marzo.
"Lo haremos sin perder de vista la dimensión humana de este drama. Porque entendemos que detrás de la migración irregular hay también familias engañadas, niños usados como pasaporte y personas explotadas por el crimen organizado transnacional. Una frontera ordenada protege a los chilenos, pero también resguarda a quienes han sido víctimas de las mafias. Ordenar, también, es un compromiso humanitario”, afirmó.
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