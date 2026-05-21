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Kast apuesta por la minería para reactivar la economía de Chile

Kast apuesta por la minería para reactivar la economía de Chile

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Preocupado por la caída del PIB, el Gobierno de Chile apuesta por facilitar trámites y beneficios a la minería con la esperanza de retomar la senda del... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de José Antonio Kast se centra en este sector para reactivar una economía que viene en caída desde el comienzo de su gestión y en la que "recuperar el crecimiento económico es un deber moral".En la misma semana en que el Banco Central de Chile publicó un informe que indica que la economía chilena decreció un 0,5% durante el primer trimestre del 2026, la Administración del país sudamericano anunció un proyecto de ley para "reducir cargas administrativas" para pequeños y medianos proyectos mineros, además de que amplía las condiciones para acceder a rebajas en la patente minera."Este proyecto facilita el trabajo, se eliminan requisitos, exigencias, se suspenden los cobros progresivos. Nosotros necesitamos que haya muchos propietarios en Chile, muchas personas que puedan proyectarse, pero también que se pongan pantalones largos. Eso es muy relevante", dijo Kast durante un acto en la ciudad de Copiapó.Jaime Morales Saavedra, experto en minería y director del Centro de Minería de la Universidad Católica de Valparaíso, dijo a Sputnik que el nuevo esquema planteado por el Gobierno de Kast, aún sujeto a aprobación del Congreso, facilita el acceso al pago de "patente rebajada" a los proyectos mineros de menos de 500 hectáreas.Morales Saavedra se mostró optimista en que la visión del Gobierno de Kast para la minería permitirá, a su vez, "que exista mayor inversión extranjera" y, en consecuencia, se inauguren nuevos proyectos mineros en el país. Esto, subrayó, permitiría aumentar "la recaudación fiscal y el empleo" asociado al sector.Por su parte, el economista chileno Juan Ortiz dijo a Sputnik que el proyecto del Gobierno chileno apunta efectivamente a agilizar el pago de patentes mineras, salvando algunas "trabas burocráticas" que se habían consolidado con las modificaciones al Código Minera aprobadas en el país en 2023, durante la administración de Gabriel Boric (2022-2026).Sin embargo, el analista advirtió que las modificaciones afectarán particularmente a la pequeña y mediana minería y no a los grandes proyectos mineros que concentran la mayor parte de la producción chilena de minerales y generan el grueso del impacto en el crecimiento económico chileno. En ese sentido, apuntó que la pequeña y mediana minería no concentra más del 1% de la producción minera total del país."Esto quiere decir que es una medida que va en el camino adecuado y puede generar empleos, pero su impacto a nivel agregado es bastante acotado", remarcó Ortiz, miembro del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales.La minería y la necesidad de crecerLa urgencia por recuperar el crecimiento económico no se disimula desde el Gobierno de Kast. "Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad", escribió en su cuenta de X el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Más, luego de que se conociera el dato de la caída del PIB en el primer trimestre del año."Recuperar el crecimiento económico es un deber moral para retomar el camino de las oportunidades, el desarrollo y mejorar la vida de nuestros compatriotas", añadió el jerarca, que también reclamó al Congreso la aprobación de un megaproyecto de ley con varias reformas económicas planteadas por la gestión Kast.Ortiz ratificó que Chile "enfrenta un proceso de una economía más debilitada" que el país no experimentaba desde hace años y que, si bien se relaciona a los problemas de la coyuntura internacional, también es traccionado por la reducción de las exportaciones chilenas, un rubro en el que la minería ha sido tradicionalmente clave.En efecto, un informe de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) divulgado a mediados de mayo proyecta una reducción del 2% en la producción chilena de cobre, atribuido a "menores leyes minerales, mantenciones programadas, restricciones operacionales y un débil desempeño registrado al inicio del año".Así las cosas, la apuesta de Kast por el recuperar la economía de Chile a partir del sector minero podría enfrentarse a las propias dificultades del sector.Por supuesto, hay excepciones que mantienen viva la esperanza de la gestión Kast. Y es que también a mediados de mayo el Gobierno de Kast celebró la confirmación de que la minera canadiense Kinross invertirá unos 3.000 millones de dólares en minería de oro y plata en las zonas de Copiapó y Tierra Amarilla.El emprendimiento, presentado con la presencia de Kast y el biministro Mas, promete generar unos 6.000 puestos de trabajo en un proyecto que tendrá una vida útil prevista de 21 años.

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